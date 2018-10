Clássico: Jonas x Aboubakar - De qual ter mais medo?

Este é, possivelmente, um dos jogos mais aguardados de toda a temporada. O Clássico entre Águias e Dragões é esperado com bastante ansiadade pelos adeptos mais fernéticos dos dois emblemas, que ao longo desta temporada, que já vai longa, têm tido alegrias e algumas tristezas.

O Benfica entra neste encontro na posição de líder. Apesar de estar em igualdade pontual com o Sporting CP, tem uma maior diferença de golos, neste caso, positiva. Já os Dragões entram no Estádio da Luz à procura dos três pontos que levem a esperança para as Antas.

Mas, muito para além destas rivalidades antigas entre estes dois gigantes do futebol português, está uma também bastante grande "rivalidade" em ambas as frentes de ataque. De um lado, Jonas Gonçalves Oliveira, do outro, Vincent Aboubakar. São estes dois, com toda a clareza, aqueles que mais vezes fazem os seus adeptos saltar do sofá.

Foto: slbenfica.pt

Jonas Gonçalves Oliveira já conta 31 anos, mas enganam-se aqueles que dizem que a sabedoria se perde com o passar dos anos. Atualmente, é o melhor marcador do campeonato português, com 23 golos, e está na luta pela Bola de Ouro Europeia, que premeia o melhor marcador em competições europeias. É um avançado que apesar de não ser muito imponente fisicamente, tem uma técnica, velocidade e prespicácia com a bola nos pés fora do normal, o que o tornam num avançado de ponta. Não se redime a ficar apenas na área e consegue vir atrás no campo buscar jogo, o que facilita bastante o processo ofensivo dos encarnados.

Foto: UEFA

Já Aboubakar foi, possivelmente, o maior felizardo com a saída de Jackson Martínez na passada temporada, para o Atlético Madrid. O camaronês agarrou a titularidade com unhas e dentes, e nunca mais de lá saíu. Apesar de já estar afastado da luta pelo título de melhor marcador do campeonato, conta com 10 golos no decorrer desta temporada.

Tal como o seu "rival", Aboubakar também é um ponta de lança bastante completo. Não recua tanto como o anterior, mas é um autêntico matador em frente à baliza. Com um físico bastante imponente, mete respeito a qualquer defesa central, e as estatísticas falam por si.

Em suma, vai ser um espetáculo bastante bem disputado, com dois grandes avançados do futebol português a deliciarem os espectadores com os seus remates bem ensaiados. E, se cada um destes dois fizer o "gostinho ao pé", com toda a certeza que irão haver muitos golos.