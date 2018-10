Benfica: "Nós queremos vencer", declara Rui Vitória

O Clássico com o FC Porto joga-se já amanhã e, na antevisão da partida, o técnico das águias, Rui Vitória, não deixou dúvidas sobre o objetivo do Benfica: conquistar os 3 pontos. Com o lugar cimeiro da tabela conquistado, ainda que em igualdade pontual com o Sporting, para as águias todas as vitórias são importantes e, segundo o técnico, todos os jogos têm dificuldades semelhantes: "Todos os pontos para nós são importantes, todos os golos para nós são importantes, todas as vitórias para nós são importantes. Sejam elas com equipas melhor pontuadas ou pior. E daí nós enfrentamos todos os jogos da mesma maneira".

Caracterizando o adversário como uma "belíssima equipa", Rui Vitória afirmou ainda que o Porto é um candidato ao título, classificando os intervenientes de jogo como "duas equipas que estão a jogar para o título" e como "duas equipas que têm argumentos, têm virtudes e têm defeitos". O técnico recusou ainda o favoritismo, admitindo apenas que o Benfica pode ter "algum favoritismo dos 50/50" por causa do "inferno vermelho".

Quanto às baixas do adversário, foram desvalorizadas por Rui Vitória: "O Porto tem jogadores para fazer um 11 forte e portanto daí não prevejo o que quer que seja de grandes diferenças". O treinador classificou ainda o jogo como "complicado", mas que o Benfica quer "muito vencer" e "dar uma alegria aos Benfiquistas". Algo que Rui Vitória vê com grande probabilidade de se concretizar: "Tenho a certeza que nós neste momento temos condições para ganhar o jogo, sempre respeitando o adversário como merece, mas estamos convictos que vamos entrar para ganhar".