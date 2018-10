Convocado para o clássico: Eduardo Salvio regressa 8 meses depois

Está ultrapassado o calvário e o extremo argentino Eduardo Salvio, que durante 8 meses esteve afastado dos relvados, a conta com uma grave lesão, está de regresso à competição, e logo numa altura em que as batalhas ganham um cariz decisivo. O jogador lesionou-se em Maio de 2015, no derradeiro jogo da Liga 2014/2015, frente ao Marítimo, e lutou para debelar a ruptura de ligamentos no joelho, estando agora apto, pela primeira vez, a ajudar Rui Vitória nesta temporada.

Salvio, que é o habitual dono da faixa direita do ataque do Benfica, está agora completamente recuperado e pronto para se estrear na Liga NOS 2015/2016, mas a extrema falta de ritmo competitivo e a tremenda forma de Pizzi (actual detentor da titularidade no corredor direito do ataque encarnado) ditarão, naturalmente, o estatuto de substituto do argentino. A chamada de Salvio é acompanhada pelo regresso do compatriota Lisandro López, recuperado de uma lesão contraída na partida contra o Moreirense.

O defesa central, que ocupou com sucesso o lugar de Luisão depois da lesão do capitão da Luz, falhou a partida com o Belenenses mas conseguiu acelerar a recuperação para estar entre os convocados de Rui Vitória para o duelo contra o FC Porto. Apesar disso, a titularidade do lugar deverá ser atribuída ao jovem sueco Lindelof, que fará parelha com o experiente Jardel.