Nacional - Sporting: perder pontos não é opção para o leão

A jornada passada não trouxe alegrias ao clube leonino e muito menos os três pontos. O Sporting não conseguiu melhor que um empate frente ao Rio Ave, permitindo ao Benfica igualar o clube de Alvalade, em termos de pontuação.

Desta vez, o Sporting não tem a opção de perder pontos se pretende manter-se no topo da tabela classificativa. O embate com o Nacional não trará facilidades, ainda que a discrepância pontual e posicional entre estas duas equipas seja acentuada, já que o Sporting ocupa o 1º lugar da tabela (a par com o Benfica), com 52 pontos, enquanto o Nacional apenas apresenta 21 pontos somados, ocupando a 15ª posição.

Relativamente a confrontos totais (42 jogos), a equipa leonina encontra-se, claramente, na frente, com 25 vitórias, contra 4 derrotas e 13 empates. No que toca a golos, a equipa comandada por Jorge Jesus apresenta 90 golos apontados e 41 sofridos, frente à equipa madeirense.

Recordando a 1ª volta do campeonato, o Sporting recebeu o Nacional, em Alvalade, na 5ª jornada. A equipa da casa saiu vencedora, por uma bola (1-0), numa partida pouco fácil e bem disputada. Ainda que com esta vitória assegurada, a partida que se segue, entre estas duas equipas, não trará facilidades à equipa verde e branca e promete dar trabalho.

É, também, de realçar que o jogo entre o Benfica e o FC Porto interessa, bastante, à equipa do Sporting, já que são estes três que ocupam os primeiros três lugares da tabela classificativa. Em caso de vitória do FC Porto, ou empate, o Sporting fica com a oportunidade de repor a vantagem sobre a equipa encarnada e isolar-se no 1º lugar.

No que toca às declarações de Manuel Machado, o treinador do Nacional afirma que «O Sporting não deixará de ter pressão. O campeonato está a aproximar-se do último terço, por isso estamos numa fase onde as coisas se decidem e, nestes momentos, é evidente que esse grau de ansiedade cresce, mas é algo que faz parte, seja qual for o objetivo». Além destas palavras, o técnico da equipa madeirense não deixou de tecer elogios ao Sporting e ao seu treinador, «É algo controlável e que se treina. Uma equipa com a dimensão do Sporting vai minimizar o prejuízo que essa ansiedade possa trazer. Por isso, espero um Sporting igual a si mesmo. É líder do campeonato [com os mesmos pontos que o Benfica] e isso diz tudo. É uma grande equipa, que numa fase de «grito de revolta» tem um plantel riquíssimo, que é muito bem liderado.» - foram estas as palavras de Manuel Machado.

Relativamente a Jorge Jesus, o treinador leonino não deixou de realçar as dificuldades que espera encontrar na Madeira, «O Nacional é uma equipa difícil. O Nacional é uma equipa bem trabalhada. O treinador tem feito um bom trabalho. Na Choupana é sempre difícil». Contudo, o técnico verde e branco não tem outro objectivo que não seja a vitória e não pretende perder pontos para o Benfica, «Essa responsabilidade que o Sporting tem é de jogar para ganhar. Estamos sempre num patamar em que sentimos as dificuldades mas temos que ser melhores. Como temos feito...; por isso estamos na frente com o Benfica. É o compromisso de sempre. Lutar para disputar o título e ter capacidade para sair vencedor desses jogos.» - foram estas as palavras de Jorge Jesus.

Convocados do Nacional:

Não divulgados

Convocados do Sporting:

Vladimir Stojkovic, Rui Patrício, Azbe Jug, Ezequiel Schelotto, João Pereira, Ricardo Esgaio, Ewerton, Sabastían Coates, Rúben Semedo, Marvin Zeegelaar, William Carvalho, Bruno César, João Mário, Alberto Aquilani, Adrien Silva, Gelson Martins, Islam Slimani, Teo Gutiérrez, Bryan Ruiz, Carlos Mané.

Árbitro da partida:

Bruno Paixão