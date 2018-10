Layún: «É uma equipa que me ajuda em todos os sentidos»

Miguel Layún, lateral-esquerdo emprestado aos dragões pelo Watford, aproveitou uma entrevista à ESPN para agradecer o apoio da estrutura azul e branca, confessando que se encontra a viver um sonho.

«Para ser honesto, este é o sonho que todos temos: aspirar a jogar no futebol europeu, ir à seleção e conseguir coisas importantes a nível coletivo e individual. Apesar de saber que o trabalho podia ajudar, talvez não imaginasse estar hoje no FC Porto a competir na Liga Europa e a tão pouco tempo do clássico, numa equipa que tem sempre aspirações e exigências importantes e numa temporada como a que estou a viver.», afirmou.

O defesa mexicano foi mais além e acabou por associar o desempenho que tem tido com o nível de exigência da turma orientada por Peseiro. «Foi o que me permitiu poder estar tão cómodo para ter os resultados que tenho hoje. É uma equipa que me ajuda em todos os sentidos, que tem tudo, e que não deixa de lado a exigência. Gosto muito disso. Gosto da responsabilidade de lutar por coisas importantes, e aspirar à conquista de títulos. São coisas que me ajudaram muito a desenvolver da melhor maneira. Serviu de muito viver uma experiência como a Liga dos Campeões e este campeonato, que é muito complicado. Uma equipa como o FC Porto permite uma melhor adaptação ao futebol europeu. É o lugar ideal para crescer e aspirar a coisas importantes.», acrescentou.

Vinculado aos dragões até ao final da presente temporada, Layún mostrou-se, ainda, disposto a continuar no FC Porto, referindo que o seu futuro no emblema do norte depende da vontade dos dirigentes do clube. «O FC Porto tem opção de compra no final do contrato e depende deles se querem ou não exercê-la.", referiu.