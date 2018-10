José Peseiro: «Foi uma vitória muito importante»

O treinador portista reagiu com poucas euforias à vitória do FC Porto frente ao Benfica na luz que encurtou a distância pontual em relação ao rival encarnado para uns mais suaves 3 pontos. Porém, o técnico afirma que a vitória foi «Justa.»

«O Benfica criou muitas dificuldades à nossa equipa, mas os jogadores souberam dar uma resposta positiva e humilde» afirmou o técnico azul e branco, dizendo ainda que este triunfo vale apenas três pontos, «foi uma vitória muito importante contra uma boa equipa, mas que vale apenas três pontos. Podemos festejar mas temos que começar já a pensar no próximo jogo.»

Aquando questionado sobre o estreante Chidozie, Peseiro demonstrou confiança no jovem jogador.

«Nenhum treinador gosta de individualizar, ou de falar apenas de um jogador, mas Chidozie esteve muito bem, assim como qualquer outro jogador que pudesse ter jogado naquela posição. Tenho plena confiança em todos os meus jogadores.»

José Peseiro afirmou ainda que «o percurso até ao final é longo» e que os seus atletas souberam «demonstrar os que é representar o FC Porto. Para darmos a volta ao marcador foi preciso superarmos-nos»

E se havia dúvidas quanto ao facto do FC Porto ser ou não candidato ao título, Peseiro afirma: «Nunca deixamos de ser candidatos. Estamos em 3.º lugar. Ganhámos este jogo. Agora vamos descansar e estar com as nossas famílias, as outras famílias, pois esta não vai estar junta»