Rui Vitória: «Fizemos o suficiente para ganhar o jogo»

Conformado, mas não desiludido foi assim que Rui Vitória se apresentou na sala de imprensa, após a derrota do Benfica diante do FC Porto por 2-1. «Se o empate já não era um resultado justo, a derrota muito menos. Fizemos o suficiente para ganhar o jogo: um conjunto de oportunidades. Estou a lembrar de cinco/seis oportunidades de golo, que não materializámos. Não fomos eficazes. E quando isso acontece torna-se difícil. Mas os meus jogadores fizeram o suficiente para ganhar o jogo», afirmou.

O técnico destacou a noite inspirada de Iker Casillas, na baliza e a eficácia do ataque portista. «Encontrámos um Casillas a ter uma grande exibição, tirando uma série de bolas de golo. E resume-se basicamente a isto: não concretizámos as oportunidade e o FC Porto foi muito eficaz, em uma ou duas bolas que teve a chegar à nossa área acabou por marcar», referiu.

No entanto Rui Vitória mostrou-se satisfeito com a prestação dos seus jogadores. «É evidente que queríamos ganhar, até porque a nossa massa adepta foi fantástica no apoio. Merecia e queríamos que tivessem essas alegrias. Mas estamos cá para a luta. Se tivéssemos feito este processo mal, estaríamos chateados. Agora, equipa fez o que tinha a fazer em termos de oportunidades, hoje pendeu para o FC Porto. Não há grandes ilações a tirar no sentido negativo, o que temos vindo a fazer é positivo. Os jogadores têm de ficar, não direi contentes, mas confiantes pelo que têm feito, digno de realce», sublinhou.