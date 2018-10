Resultado Nacional 0-4 Sporting na Liga NOS 2015/2016

Muito Obrigado por terem estado connosco ao longo desta partida. Esperamos que voltem a marcar presença nos próximos jogos do nosso futebol, aqui na VAVEL-Portugal. Muito boa noite!

Ao contrário do que se esperava, o Sporting conseguiu uma das vitórias mais claras e tranquilas do campeonato. Os leões entraram em força e chegaram ao golo logo aos três minutos por Slimani. Em desvantagem no marcador, o Nacional foi incapaz de ter a bola e criar perigo junto da área leonina; assim, e durante toda a partida, o Sporting controlou as operações como quis. Ai intervalo o resultado apenas pecava por escasso.

No segundo tempo as coisas não mudaram; apesar das alterações feitas por Manuel Machado, a equipa de Alvalade continuava, sem qualquer esforço e incómodo, a jogar o seu jogo de forma tranquila. Assim, foi sem grande surpresa que os leões aumentaram a vantagem; a partir do segundo golo, e perante a total inoperância do Nacional, o Sporting baixou um ritmo que, em abono da verdade, nunca foi muito elevado. Os terceiro e quarto golos do Sporting são consequência de um jogo resolvido prematuramente pela equipa de Jorge Jesus. Foram quatro, mas podiam ter sido mais, e sempre sem grande esforço.

Com este triunfo o Sporting regressa à liderança isolada do campeonato, já o Nacional continua em posição perigosa, a apenas três pontos da zona de despromoção.

Final da partida! Nacional 0-4 Sporting!

90+1´ Oportunidade para o Nacional! Willyan lançado, e na cara de Patrício, atira ao lado

90´ Três minutos de compensação

89´ Livre de Rodrigo Pinho com Patrício a fazer uma defesa de recurso com o peito

86´ GOLO DO SPORTING! SLIMANI CONVERTER A GRANDE PENALIDADE, ENGANANDO GOTTARDI!

85´ Amarelo para Sequeira

85´ Penalty para o Sporting por falta de Sequeira sobre Schelotto

84´ Remate de Bonilha, ao lado

82´ Remate de Román, ao lado da baliza de Patrício

80´ Substituição no Sporting. Sai Marvin, entra Schelotto

79´ Amarelo para Aquilani por simulação

Sporting controla a partida a seu bel-prazer. Nacional totalmente inofensivo, sem qualquer argumento para criar perigo junto da área adversária

71´ Substituição no Sporting. Sai Adrien, entra Aquilani

70´ Remate fraco de Bonilha para defesa tranquila de Patrício...a primeira da partida

63´ GOLO DO SPORTING! LENTIDÃO DA DEFESA DO NACIONAL, SLIMANI A ATIRAR À BARRA, MAS JOÃO MÁRIO FEZ O GOLO NA RECARGA!

Segunda parte a começar na mesma toada. O segundo golo do Sporting pôs um travão ao ritmo da partida. Manuel Machado já esgotou as substituições para tentar alterar a situação, mas sem qualquer resultado

60´ Substituição no Nacional. Entra Rodrigo Pinho para o lugar de Soares

53´ Substituição no Nacional. Saiu Ghazal, entrou Bonilha

52´ GOLO DO SPORTING!! GOTTARDI ATÉ ADIVINHOU O LADO, MAS O REMATE DE ADRIEN SAIU COM MUITA FORÇA!

51´ Amarelo para Rui Correia

51´ Penalty assinalado a favor do Sporting! Mão de Rui Correia após jogada de Ruiz

Recomeça a partida!

Substituição no Nacional ao intervalo. Entra Román, sai Ricardo Gomes

Primeira parte sem grande história para contar. O golo madrugador de Slimani deu tranquilidade aos leões, que controlaram as operações na totalidade, tendo desperdiçado algumas oportunidades para ampliar o marcador. Já o Nacional mostra vontade, mas parece faltar engenho aos madeirenses. A equipa de Manuel Machado procura explorar os flancos através de lançamentos longos para as costas da defesa leonina, uma estratégia que se tem revelado totalmente inconsequente. Rui Patrício apenas foi chamado para responder a alguns cruzamentos derivados de cantos ou livres.

Intervalo na Choupana! Sporting vence por 1-0

Um minuto de compensação

43´ Perigo junto da baliza do Nacional! Boa jogada do Sporting pela esquerda. Já na área Slimani cruzou atrasado ,as Mané a atirar ao lado

36´ Amarelo para Ali Ghazal por falta sobre Adrien

34´ Substituição no Sporting. Sai Bruno César, entra Carlos Mané

33´ Livre de Salvador Agra já bem perto da área do Sporting. O remate do extremo saiu por cima

Meia-hora de jogo e a toada mantém-se. O Sporting domina e controla, o Nacional procura esticar o seu jogo com lançamentos longos para os flancos, mas sem qualquer tipo de proveito. Apenas de bola parada os madeirenses chegam junto da área leonina

25´ Remate de Adrien para defesa fácil de Gottardi

24´ Cartão amarelo para William. O médio do Sporting falha o jogo com o Boavista

21´ Cartão amarelo para Belkeroui por falta sobre Ruiz

18´ Ruiz coloca a bola no fundo da baliza, mas é assinalado fora-de-jogo

Entrada forte do Sporting a inuagurar o marcador logo nos minutos iniciais. O Nacional procura uma reacção, mas até agora sem efeitos práticos

14´ Cruzamento largo na esquerda e Agra a rematar de primeira, mas muito por cima

11´ Cartão amarelo para Marvin por falta sobre Salvador Agra

3´ GOLO DO SPORTING! CANTO DE JOÃO MÁRIO E SLIMANI A SURGIR AO PRIMEIRO POSTE E A CABECEAR PARA O FUNDO DAS REDES!

Começa a partida na Choupana

18:28 - Equipas sobem ao relvado

18:06 - SPORTING: Rui Patrício; João Pereira, Coates, Rúben Semedo e Marvin; William Carvalho, Adrien, João Mário e Bruno César; Bryan Ruiz e Slimani

18:05 - NACIONAL: Gottardi; João Aurélio, Rui Correia, Belkaroui e Sequeira; Aly Ghazal, Willyan e Washington; Salvador Agra, Soares e Ricardo Gomes.

18:00 - Já temos os onzes iniciais

17:45 - Os guarda-redes de ambas as equipas já aquecem sobre o relvado

17:20 - No Nacional, o técnico Manuel Machado também apresenta algumas limitações. Luís Aurélio, Soares, Campos e Jota estão de fora devido a lesão, e o lateral Miguel Rodrigues fica de fora por escolha do treinador nacionalista

17:15 - Para a deslocação à Madeira, Jorge Jesus tem algumas baixas, mormente na defesa. Paulo Oliveira, Naldo e Jefferson, todos por lesão, são baixas garantidas. Já Hernán Barcos ficou em Lisboa por opção técnica

17:00 - Quanto ao Nacional, Manuel Machado também elogiou o adversário, sublinhando que a pressão e ansiedade são naturais no futebol, à medida que se aproxima a fase final da época.

«O Sporting não deixará de ter pressão. O campeonato está a aproximar-se do último terço, por isso estamos numa fase onde as coisas se decidem e, nestes momentos, é evidente que esse grau de ansiedade cresce, mas é algo que faz parte, seja qual for o objetivo. É algo controlável e que se treina. Uma equipa com a dimensão do Sporting vai minimizar o prejuízo que essa ansiedade possa trazer. Por isso, espero um Sporting igual a si mesmo. É líder do campeonato [com os mesmos pontos que o Benfica] e isso diz tudo. É uma grande equipa, que numa fase de `grito de revolta` tem um plantel riquíssimo, que é muito bem liderado.».

16:45 - No Sporting, Jorge Jesus lançou a partida elogiando o adversário, ao mesmo tempo que desvaloriza uma eventual dose-extra de pressão na sua equipa.

«O Nacional é uma equipa difícil em todos os jogos na Madeira. Eles têm uma equipa bem trabalhada, têm um treinador que ao longo dos anos tem feito um bom trabalho e nós sabemos que será sempre jogar na Choupana. [...] As equipas que disputam os primeiros lugares tem sempre pressão. Os candidatos estão sempre sob pressão para conquistarem os três pontos. O Sporting tem tentado defender a primeira posição e essa a pressão que existe. Tomara que seja possível manter sempre essa pressão.»

Foto: desporto.sapo.pt

16:30 - O mesmo resultado conseguiu a equipa de Alvalade aquando da sua última visita ao Nacional para o campeonato. Na época passada foi um golo de Carlos Mané que deu os três pontos aos leões. Na contabilidade de visitas do Sporting a casa do Nacional, verificamos que, dos 21 embates, os leões somam nove triunfos e nove empates

16:15 - Para recuperar esse primeiro lugar, basta à equipa de Alvalade repetir o resultado obtido no jogo da primeira volta. Em Alvalade, o Sporting arrancou uma difícil vitória por 1-0, com o único golo da partida, apontado por Montero, a chegar já bem perto do final.

16:10 - Nacional e Sporting chegam a este jogo com objectivos bem distintos. Os madeirenses têm a corda na garganta e precisam de pontos para fugir à zona de despromoção. Já os leões querem tirar o máximo partido da derrota do Benfica no clássico diante do FC Porto; um triunfo leonino permite ao Sporting recuperar a liderança isolada da Liga.

Foto: abola.pt

16:00 - A primeira grande prende-se exactamente com o Estádio da Madeira. Devido ao mau tempo vivido esta semana, ao que também se junta o histórico recente de adiamento das partidas do Nacional com Benfica e FC Porto, existem algumas dúvidas relativamente ao desenrolar da partida esta tarde. Veremos se o nevoeiro voltará ou não a marcar a sua presença.

(Foto: desporto.sapo.pt)

15:45 - Muito boa tarde e sejam bem-vindos à transmissão e em directo do Nacional x Sporting, da 22ª jornada da Liga NOS. Fiquem connosco para que não percam pitada de mais uma partida do nosso campeonato, disputado no Estádio da Madeira, na Choupana.