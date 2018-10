Juventus vence por 1-0 e já cheira a campeão

A Juventus bateu por 1-0 o Nápoles com um golo de Zaza a dois minutos do fim. Já cheira a scudetto em Turim. A 15ª vitória consecutiva na Serie A colocou a Juventus no primeiro lugar. O Nápoles, anterior líder, caiu aos 88 minutos, com um golo de Simone Zaza com um belo remate de fora da área. Curiosamente, dois minutos antes do golo, o treinador Massimiliano Allegri abdicou de Dybala e lançou Alex Sandro (ex-FC Porto), aparentando estar satisfeito com o empate. Com o triunfo, o novo líder tem agora 57 pontos, mais um do que o Nápoles, que desceu à segunda posição. O técnico Massimiliano Allegri foi obrigado a mudar o habitual esquema tático. Sem Chiellini, lesionado, o treinador abandonou o 3-5-2 e apostou no 4-4-2. Cuadrado foi deslocado para o meio de campo.

A melhor oportunidade do primeiro tempo acabou sendo dos visitantes, Hysaj fez bom cruzamento para Higuaín, o argentino preparou o corpo e fez o movimento para cabecear, o que provavelmente seria o primeiro golo da partida mas Bonucci, na hora certa, desviou para canto. A situação parecia má para a Juventus quando Bonucci se lesionou e foi substituído por Rugani. Logo depois, Allegri trocou novamente e desta vez por opção tática. Tirou Morata, que estava mal e colocou Zaza. O atacante transformou-se no grande herói da Juventus.