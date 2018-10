Barcelona goleia Celta de Vigo e volta a isolar-se no primeiro lugar

O Barcelona goleou o Celta de Vigo por 6-1 e volta à liderança isolada no campeonato espanhol. Ainda assim, desengane-se quem pensa que foi fácil. Os catalães até começaram na frente (Messi aos 28 minutos), num livre marcado de forma exímia, o internacional argentino assinou o seu 250º golo pelo Barcelona em Camp Nou, em todas as competições.

Para tal, Messi precisou de 247 partidas, e deixa, assim, ainda mais vincado o seu nome na história do emblema catalão. Só que Guidetti aos 39, levou tudo igual para os balneários.

Na segunda parte e à hora de jogo, Luís Suárez passou novamente os «blaugrana» para a frente. O uruguaio bisou e Messi dispôs de uma grande penalidade, que poderia significar o seu golo 300 na liga espanhola, mas optou por tocar para o lado e permitir a Suárez o seu terceiro da conta pessoal. O número 9 não ficaria por aí e assistiria Rakitic e Neymar para mais dois, numa goleada que significa o consolidar do primeiro posto. Suárez recuperou o primeiro lugar na lista de melhores marcadores do campeonato neste domingo após ver Cristiano Ronaldo superá-lo no dia anterior. Os catalães cobraram com juros a derrota no encontro da primeira volta (4-1). Com este resultado, o Barcelona alcançou os 57 pontos na tabela (ainda tem um jogo a menos) e manteve a vantagem de três em relação ao segundo classificado, Atlético Madrid, que possui 54. Já o Celta de Vigo caiu para a oitava posição do campeonato com 35 pontos conquistados.

Resultados e marcadores da 24ª jornada:



Sp. Gijón – Rayo Vallecano, 2-2

Guerrero (5), Halilovic (45+1); Miku (39), Jozabed Ruiz (58)



Real Madrid – Ath. Bilbao, 4-2

Cristiano Ronaldo (3, 87), James (37), Kroos (45); Eraso (10), Elustondo (90)



Villarreal – Málaga, 1-0

Soldado (18)



Valencia – Espanhol, 2-1

Negredo (71), Cheryshev (76); Duarte (53)



Deportivo Corunha – Bétis, 2-2

Bergantinos (15), Fajr (51); Musonda (20), Vargas (38)



Domingo:



Real Sociedad – Granada, 3 - 0

Oiarzabal (20, 60), Jonathas (45)



Sevilha - Las Palmas, 2 - 0

Banega (69), Gameiro (75)



Getafe - Atlético Madrid, 0 - 1

Torres (1)



Eibar – Levante, 2 - 0

Borja (37), Toño (58 ag)