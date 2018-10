FC Porto: Maicon de saída para o São Paulo

É o fim de linha, pelo menos nesta época, de Maicon com a camisola azul e branca. O central foi cedido, até 30 de Junho, ao São Paulo, não se sabendo se o clube brasileiro ficará com opção de compra.

Maicon, de 27 anos, é dos jogadores mais influentes do plantel portista, usando inclusive a braçadeira de capitão. A polémica em torno do jogo com o Arouca, onde abandonou as 'quatro linhas' após erro infantil (que resultou em golo), foi a estocada final na relação do jogador com o Futebol Clube do Porto. Bruno Martins Indi, Iván Marcano e Chidozie, que deu excelentes indicações no jogo da Luz, são agora as opções de José Peseiro para o centro da defesa, para atacar o que falta da temporada.