O problema central de Peseiro

Na ressaca daquele que até agora foi, para os adeptos, o jogo da época dos dragões, José Peseiro aponta já baterias para a exgente eliminatória da Liga Europa com o Borussia.

É conhecido o potencial ofensivo dos alemães que contam com um grande Aubameyang como referência ofensiva, bem servido por craques como Reus ou Mkhitaryan.

Apesar da grande exibição de Chidozie frente ao Benfica, o FC Porto está privado do nigeriano nas competições europeias e entre um Marcano que, a aparecer, aparecerá limitado fiscicamente e Verdasca, que aparecerá altamente motivado para um jogo tão importante a escolha não será fácil.

É verdade que, nas condições físicas ideais, Marcano seria titular e é natural que o espanhol acabe por voltar a ganhar o lugar (ou, pelo menos, a discuti-la com Chidozie e Martins Indi), mas o jogo será muito exigente e Peseiro terá de estar muito atento durante os treinos e, em conjunto com a equipa médica do FC Porto, tentar vencer uma luta contra o tempo.