NBA All Star Game: Oeste vence Este na despedida de Kobe Bryant

Foi uma noite de espectáculo e muita emoção aquela que se viveu no Air Canada Centre em Toronto. Pela primeira vez o All Star Game da NBA realizou-se fora do território norte-americano. O centro das atenções claro está só podia ser Kobe Bryant, o base dos LA Lakers disputou o seu 18º oitavo e último encontro do género da sua carreira, aos 37 anos e disfrutou ao máximo da ocasião, sem necessitar de ser o protagonista principal do desafio.

Este é daqueles jogos em que a história se conta pela magia que os jogadores fazem dentro do pavilhão, dos afundanços para os alley oops, aos lançamentos exteriores, tudo serviu para deixar em delírio os mais de 18 mil adeptos e também os muitos famosos que marcaram presença no recinto. Antes do início da partida foi feita a habitual apresentação das equipas, e Kobe Bryant teve direito a um momento especial.

No que toca ao encontro em si a turma do Oeste acabou por vencer por 196-173 estabelecendo-se o melhor registo pontual da história, com um total de 369 pontos marcados. No lado da equipa de Este o maior destaque vai para Paul George dos Indiana Pacers, que marcou 41 pontos ficando apenas a dois de estabelecer um novo recorde que pertence a Wilt Chamberlain com 42 pontos. Já no lado Oeste foi Russell Westbrook a «roubar» o espectáculo fazendo 31 pontos que lhe valeram pelo segundo ano consecutivo o título de MVP da partida, algo que nunca tinha acontecido na história do «Jogo das Estrelas».

Russell Westbrook foi MVP pela segunda vez (Foto: theguardian.com)

Quanto a Kobe Bryant marcou dez pontos, fez sete assistências e seis ressaltos. A edição do próximo ano irá ser realizada na cidade de Charlotte no estado da Carolina do Norte.