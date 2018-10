Adeptos do Sporting eleitos os melhores da Europa

Os apoiantes leoninos acabaram por receber 200 mil votos, numa votação online, entre vinte clubes europeus. No segundo lugar ficou o Spartak Moscovo com 50 mil votos e no terceiro lugar, o Benfica com 47 mil. Já o FC Porto não conseguiu ficar entre os vinte mais votados.

Eis a lista com os resultados:

1º Sporting - 200 mil votos; 2º Spartak Moscovo - 50 mil; 3º Benfica - 47 mil: 4º Saint-Etienne - 37 mil;

5º Olympiacos - 32 mil; 6º Borussia Dortmund - 26 mil; 7º Bétis - 22 mil; 8º Liverpool - 15 mil;

9º Estrela Vermelha - 10 mil; 10º Atlético Madrid - 9,4 mil; 11º Marselha - 9,1 mil; 12º Schalke 04 - 8,3 mil;

13º Bayern Munique - 6,7 mil; 14º Manchester United - 5,3; 15º Juventus - 4,8 mil; 16º Arsenal - 4,2 mil;

17º AC Milan - 3,7 mil; 18º Lyon - 3,6 mil; 19º Sevilha - 27, mil; 20º Verona - 2,4 mil.