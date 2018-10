Barcelona x Real Madrid: MSN - BBC, 6 astros e 106 tiros certeiros

Na apaixonante Liga BBVA, a avalanche goleadora dos craques de Barcelona e Real Madrid impressiona tudo e todos. As famosas siglas MSN e BBC levam já 106 golos, e nesta temporada Ronaldo e Messi parecem finalmente ter forte concorrência na hora de balancear a rede.

2 clubes, 6 extraterrestres, 106 golos ...

Em 23 jogos na Liga BBVA, o líder Barcelona conta com 3 lendários artilheiros de classe mundial. Messi (13 golos), Suárez (23 golos) e Neymar (17 golos) compõem uma tripla que junta soma ''apenas'' 53 tentos. Para equilibrar estas contas chegaram a Madrid, oriundos de Júpiter, a sigla BBC. Benzema (19 golos), Bale (13 golos) e Cristiano (21 golos) em parceria têm os mesmos 53 tiros certeiros dos rivais de Barcelona. Numa só geração o desporto rei tem o privilégio de festejar golos e mais golos de 6 extra-terrestres que aterram em Espanha para brindar os palcos com 106 tentos, e é com emoção que se assiste a uma maior concorrência a Messi e Cristiano Ronaldo.

Trio BBC: Benzema, Bale e Cristiano

Os velozes Bale (encontra-se de momento lesionado) e Neymar têm um talento inato para o futebol, com um instinto goleador que tem levado ao delírio os adeptos de Real Madrid e Barcelona. Já Benzema e Suárez são os verdadeiros matadores, com um faro para marcar do melhor que a história do futebol já viu. Na luta pelo melhor marcador da Liga Espanhola, Ronaldo e Suárez disputam taco a taco o posto, mas não podemos excluir os restantes finalizadores que têm tornado esta Liga empolgante, não existindo memória de tantos matadores numa só época a brilhar no Campeonato de nuestros hermanos.

Trio MSN: Messi, Suárez e Neymar // Foto: Getty Images

Na tabela classificativa, o Barcelona lidera e o Real Madrid encontra-se na 3ª posição, mas é incrível como em apenas duas equipas existem 6 soberbos jogadores que, juntos, já marcaram mais golos que a maioria das equipas da Liga Espanhola. É soberbo, não é? Mas só está ao alcance de quem realmente nasceu com o dom de colocar a bola na baliza.