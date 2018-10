O Benfica entra com o pé direito na eliminatória

21:42. Benfica obtendo a preciosa vantagem de também não ter sofrido golos em casa; o golo de Jonas coloca o Zenit em acrescidas dificuldades para a partida da segunda mão, golo que premeia a capacidade atacante do Benfica e culpabiliza a postura extra-cautelosa da formação russa, que se acometeu à defesa no último terço do duelo.

21:38. Tirada final espectacular na Luz, com Jonas, de cabeça, a decidir esta primeira mão a favor das águias, materializando o superior caudal ofensivo do Benfica. Vitória justa de um Benfica mais apto fisicamente, com maior potência atacante e grandes exibições de Jonas, André Almeida (forte defensivamente), Renato Sanches (povoou o meio-campo com altivez) e Lindelof, estreante que actuou com tranquilidade no eixo da defesa.

Apito final

90+4'. Potente remate de Samaris, o guardião russo defende com dificuldade!

90+2'. Cartão amarelo para Jonas, por tirar a camisola durante os festejos.

90+1'. Goooolooo do Benfica!! Livre bombeada para a área, com Jonas, no ar, a cabecear para o fundo das redes!

90'. Segundo amarelo para Criscito, expulsão na Luz, por falta sobre Almeida.

87'. Substituição na formação do Zenit: Entra Maurício e sai Danny.

86'. Remate de Carcela, sem nexo.

82'. Eliseu disparou a mais de 30 metros, mas o bola foi captada por Lodigyn.

81'. Substituição na formação do Zenit: Entra Zhirkov e sai Shatov.

79'. Criscito negou o golo a Jonas, cortando o lance antes do brasileiro rematar.

75'. Estão mais de 48.000 adeptos nas bancadas.

73'. Substituição na formação do Zenit: Entra Kokorin e sai Dzyuba.

72'. Benfica perto do golo! Lindelof assiste de cabeça, Jardel remata de primeira mas falha o alvo!

71'. Substituição na formação do Benfica: Entra Carcela e sai Pizzi.

70'. Jogada brilhante do Benfica, Jonas toca e Gaitán simula...na cara do «keeper»...estoira mas permite a defesa de Lodigyn!

67'. Criscito agarrou insistentemente Almeida perto da área e por isso viu o cartão amarelo.

63'. Substituição na formação do Benfica: Entra Raúl Jiménez e sai Mitroglou.

59'. Cartão amarelo para Javi García por ter cortado um passe com a mão.

57'. Mitroglou segura a bola na área, esta sobra para Gaitán...o remate do argentino sai pessimamente colocado...

52'. Remate de Witsel na carreira de tiro frontal, Júlio César defende com dificuldade...Eliseu alivia para fora!

46'. Recomeça a partida.

20:49. Primeira parte dividida mas com o Benfica, naturalmente, a ser a equipa mais preocupada em impôr o ritmo de jogo. Mais perigoso, mais mexido e mais ofensivo, o Benfica tentou o golo mas a postura defensiva do Zenit não permitiu grandes veleidades. Hulk, muito apagado, passou despercebido.

Intervalo

45'. Intervalo na Luz.

42'. Pizzi poderia ter rematado, mas perdeu tempo e acabou por perder o lance e até fazer falta: cartão amarelo.

37'. Boa jogada do Benfica, envolvimento de Jonas e Sanches, com Pizzi a centrar: o «keeper» russo agarra.

36'. Hulk dispara com potência, mas o livre directo passa ao lado do poste, passou o perigo para os encarnados.

35'. Cartão amarelo para Jardel por rasteirar Hulk, que se desmarcava para a área.

33'. Cavalgada excelente de Lindelof permitiu desequilíbrios na defesa russa. Grande jogada do sueco!

32'. Cartão amarelo para Witsel, por agarrar insistentemente Jonas, que o fintou e partiu para o ataque.

29'. Mitroglou ganha no duelo aéreo, a bola sobra para Jonas, este remata de longe...a bola rasa o poste! Canto para as Águias.

25'. Benfica com dificuldade em penetrar na defensiva russa; Zenit recuado, apostando no contra-ataque.

22'. Hulk queixa-se da perna, poderá ter de abandonar o jogo.

19'. Grande ruptura, Almeida cruza rasteiro para Pizzi mas este remata fraco, à figura de Lodigyn.

16'. Falta de Almeida, obstrução que rende cartão amarelo ao lateral do Benfica.

13'. Lindelof corta jogada perigosa de Danny. Canto cedido.

10'. Jonas muito móvel, arrastando marcações. Mitroglou também desce no terreno.

7'. Júlio César sai da baliza e agarra a bola, colocando um ponto final na corrida quase imparável de Danny pelo corredor central.

3'. Falta agressiva de Gaitán sobre Witsel, outro amarelo por mostrar.

1'. Falta dura de García, merecedora de amarelo, cotovelada dura sobre Jonas.

1'. Arranca a partida, Liga dos Campeões na Luz, Benfica, única equipa lusa na prova, luta pelos quartos-de-final!

Apita inicial

19:42. Soa o hino da Champions em pleno relvado da Luz, ambiente festivo, grande casa europeia.

19:15. Formação inicial do Zenit: Lodigyn, Anyukov, Lombaerts, Criscito, Garay, Witsel, Hulk, Danny, Javi García, Shatov, Dzyuba

19:10. Formação inicial do Benfica: Júlio César, André Almeida, Eliseu, Jardel, Lindelof, Samaris, Renato Sanches, Gaitán, Pizzi, Jonas, Mitroglou

17:35. No Benfica, as boas notícias prendem-se com a efectiva recuperação do argentino Eduardo Salvio. O craque voltou finalmente à competição durante o jogo contra o FC Porto, entrando na segunda parte. Este regresso coloca assim um ponto final ao afastamento prolongado do extremo goleador, que durou 8 meses. Ainda assim, não deverá ser titular nesta partida, sendo Pizzi o dono da faixa direita do ataque.

17:15. Rui Vitória não poderá contar com Luisão nem com Lisandro López, obrigando a que Victor Lindelof se mantenha no eixo defensivo, a par de Jardel. Ljubomir Fejsa, a contas com uma lesão, também desfalca a equipa. Para a convocatória foram também chamados os reforços de Inverno Alex Grimaldo e Luka Jovic. O Zenit também conta com baixas: Fayzulin, Smolnikov, Ryazantsev e Malafeev estão lesionados.

Lindelof estreia-se na «Champions» (Foto: Getty Images)

17:00. Neste Benfica x Zenit, vários são os reencontros: para além do facto de André Villas-Boas voltar a solo luso, o temível Hulk, ameaça que normalmente faz golos contra as Águias, regressa aos palcos portugueses, onde foi feliz com o FC Porto. Danny, internacional português, também regressa ao seu país, assim como o central Neto. Ezequiel Garay, Axel Witsel, Javi García, todos eles voltam a uma casa que bem conhecem.

16:50. O duelo caseiro frente ao Zenit abriu a fase de grupos 2014/2015, e logo da pior maneira. O Benfica perdeu por 0-2 frente à equipa russa, com Artur Moraes a ser expulso e com o génio explosivo de Hulk à solta. O brasileiro marcou logo aos 5 minutos da partida, enquanto que o antigo médio do Benfica, Axel Witsel, aumentou para 0-2, fixando o resultado final. Boas recordações do Zenit sobre o Estádio da Luz, portanto.

Hulk é ameaça constante para o Benfica (Foto: Getty Images)

16:35. De facto, o registo histórico de confrontos entre Benfica e Zenit dá primazia à formação russa, que venceu os encarnados em três ocasiões. Na temporada passada as duas equipas voltaram a cruzar-se, na fase de grupos da prova, e, num duelo de treinadores portugueses, André Villas-Boas levou a melhor sobre Jorge Jesus, vencendo os dois encontros e empurrando o Benfica para fora da prova (e até da Liga Europa).

16:25. Da formação inicial que defrontou o Zenit na Luz na temporada 2011/2012, apenas Gaitán e Jardel serão hoje repetentes; Luisão, que também actuou nessa partida, continua no Benfica mas, devido a lesão, não poderá marcar presença no duelo. Esse triunfo por 2-0 foi, aliás, a única altura (num total de quatro partidas) em que os encarnados levaram de vencida a formação russa, actualmente treinada por André Villas-Boas.

16:15. O Zenit será o obstáculo entre o Benfica e os quartos-de-final da UEFA Liga dos Campeões, fase na qual as Águias não marcam presença desde a temporada 2011/2012, quando, sob a batuta de Jorge Jesus, encontraram, precisamente, a formação de São Petersburgo nos oitavos-de-final. A eliminatória sorriu ao Benfica, que, apesar de ter perdido por 3-2 na Rússia, decidiu a seu favor a contenda com um triunfo de 2-0 na Luz.

15:55. Apenas por uma vez nesta época foi o Benfica derrotado na prova, às mãos do Atlético Madrid, que, na Luz, bateu as Águias por 1-2. Nesta temporada 2015/2016, o registo do Benfica não tem sido famoso em duelos caseiros diante de equipas poderosas: os encarnados foram liquidados na Luz por 0-3 pelo Sporting e viram o rival Porto sair da Catedral encarnada com os três pontos (1-2). Salva-se o triunfo frente ao Galatasaray, da penúltima ronda da fase de grupos da prova.

Benfica vem de derrota caseira diante do rival Porto (Foto: Benfica Facebook)

15:40. Na caminha da Liga dos Campeões, Rui Vitória, que se estreou na competição, atingiu à primeira tentativa aquilo que o seu antecessor Jorge Jesus apenas por uma vez atingiu em cinco tentativas: ultrapassar a barreira da fase de grupos. O Benfica somou assim 10 pontos e qualificou-se em segundo lugar do grupo C, num percurso que contou com um célebre triunfo no Vicente Calderón (1-2).

15:30. Depois do desaire caseiro frente ao FC Porto, para a Liga nacional, o Benfica volta a actuar perante os seus adeptos, esperando-se uma casa a rondar os 50.000 espectadores. O estado anímico encarnado não será dos melhores depois da derrota por 1-2 que valeu a queda para o segundo lugar do campeonato: Mitroglou marcar primeiro mas os portistas viriam a virar o resultado, com golos de Herrera e Aboubakar.

Luz: palco da partida desta noite (Foto: Benfica Facebook)

15:20. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Benfica x Zenit, partida referente à primeira mão dos oitavos-de-final da UEFA Liga dos Campeões 2015/2016 que será disputada no Estádio da Luz a partir das 19:45 horas. Siga o minuto a minuto do Benfica x Zenit,, grátis, em Vavel Portugal.