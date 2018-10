Sporting: Slimani, o melhor marcador desde Liedson

Com os dois festejos frente ao Nacional, o argelino Islam Slimani chegou à extraordinária marca de 18 tentos na Liga NOS. Para encontrar um registo semelhante é preciso recuar até 2005, quando o astro do golo Liedson atingiu 25 tentos no campeonato. Em entrevista à revista francesa BeIN Sport, Slimani revelou ter evoluído com Jorge Jesus e afirmou estar muito feliz no Sporting. "Sinto-me um autêntico rei em Lisboa".

Slimani perto de Liedson

Em 11 anos passaram por Alvalade inúmeros goleadores, mas na história leonina estará para sempre o génio de Liedson. O levezinho tinha classe, técnica e um faro incomum para bater os guardiões contrários. De leão ao peito, Liedson registou 25 golos em 2004/2005 a contar para a Liga, e desde então que não mais se atingiu uma marca semelhante de tentos em Alvalade. O argelino Islam Slimani continua a fazer história e soma já 18 golos na Liga lusa. Desde Liedson que nenhum artilheiro conseguia marcar 18 ou mais golos, sendo um feito que há muito não se festejava no Sporting Clube de Portugal.

Com 12 jornadas pela frente, o argelino persegue o melhor marcador Jonas (23 golos), e caso continue a balancear as redes contrárias pode mesmo ameaçar o registo de Liedson e assim vigorar no museu leonino como um dos melhores marcadores de sempre dos verde-e-brancos. A evolução nos números de leão ao peito é evidente, com Slimani a marcar mais golos em meia época do que em toda a temporada passada. O argelino reconhece a influência de Jesus, e é com expetativa que quererá continuar a dar alegrias aos associados sportinguistas.

Slimani em entrevista: "Jesus é um grande treinador, trabalha muito com os jogadores"

Para morder os calcanhares a Liedson e ajudar o Sporting a chegar ao título, Slimani terá de dar continuidade à evolução que tem registado, principalmente desde que é orientado por Jorge Jesus. O argelino teceu rasgados elogios ao estratega, aproveitando a entrevista dada à revista francesa BeIN Sport para fazer um balanço positivo dos primeiros meses com o novo treinador. "Jesus é um grande treinador, trabalha muito com os jogadores, tanto na vertente tática como individual. Está a fazer um bom trabalho e é graças a ele que estou melhor de jogo para jogo", afirmou o avançado leonino.

A ambição de Slimani em conquistar o título é gigante, e o foco do jogador está inteiramente em jogar no Sporting. "Estamos no primeiro lugar, estamos a ganhar jogos e eu estou a marcar golos. Estou no Sporting porque penso ser o melhor para a minha carreira, para a minha vida. Estou concentrado na minha equipa e estou muito bem aqui", declarou o homem golo dos verde-e-brancos.