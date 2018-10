Sporting : Rúben Semedo é para renovar

A evolução de Rúben Semedo ao longo do tempo, quer a nível técnico quer a nível psicológico, tem sido notável. Depois de ter ganho destaque na equipa B e de ter sido emprestado ao Reus de Espanha, o central regressou ao Sporting e integrou a pré-época com Jorge Jesus, que se mostrou muito satisfeito com as suas qualidades.

No entanto, com o objetivo de jogar com regularidade e continuar a sua evolução, Rúben Semedo foi emprestado ao Vitória de Setúbal confirmando todo o seu potencial. E assim, face às constantes lesões dos centrais leoninos, o Sporting fez regressar do empréstimo o jovem central no mercado de inverno a par da contratação (por empréstimo) de Coates ao Sunderland de Inglaterra.

Mal Rúben Semedo regressou ao Sporting, saltou logo para o onze leonino frente à Académica, e desde então tem sido opção para Jorge Jesus, fazendo dupla com Coates.

Apesar de ainda não terem existido contactos oficiais por parte dos responsáveis leoninos no sentido de prolongar o contrato do central, o Sporting tem conhecimento das qualidades de Rúben Semedo e da sua margem de progressão. E, tal com referiu o agente do jogador Cátio Baldé à Renascença, «Estamos tranquilos, ele tem contrato até 2018 e estamos tranquilamente à espera. Estamos a desfrutar o facto de ele estar a jogar ao mais alto nível».

Depois de ter sido alvo de um processo disciplinar no verão de 2014 devido a um conflito com o antigo avançado da equipa B Lewis Enoh – e a sua consequente saída por empréstimo para o Reus de Espanha – Semedo encontra-se uma «pessoa diferente, mais homem, mais calmo, concentrado e ambicioso» como referiu Cátio Baldé.