Liga Europa: os «homens-golo»

Eles estão sempre prontos a ajudar a sua equipa, eles querem é «dar o gosto ao pé», eles são os melhores marcadores da Liga Europa. O objetivo é marcar quer seja de cabeça, de pé direito ou de esquerdo. De Raúl Bobadilla a Mertens, hoje recordamos os seus percursos até ao momento na competição.

Raúl Bobadilla

O paraguaio tem 28 anos. (Foto: dailyeast.com)

Um nome surpreendente mas a verdade é que está em primeiro nesta lista. Em cinco jogos marcou seis golos tendo sido uma peça fundamental para a passagem da sua equipa na fase-de-grupos. O Augsburgo vai medir forças com o poderoso Liverpool, pelo que será improvável que continue no pódio por muito mais tempo.

Aritz Aduriz

(foto: Great Goals)

Com os mesmos golos que Bobadilla, o avançado do Atlético Bilbau tem mais tempo de jogo e por isso está em segundo lugar. Aos 35 anos vive a melhor fase da carreira. Internacional espanhol por uma vez, Aduriz contribuiu ainda com duas assistências. Em toda a temporada, já conta com uns impressionantes 25 golos. Trata-se de um registo fantástico para um jogador que há alguns anos o davam como acabado.

Dries Mertens

(Foto: Great Goals)

O jogador do Nápoles está em último neste pódio mas o seu registo é fantástico. Fez o gosto ao pé por cinco vezes em apenas três jogos, num total de 237 minutos. Se continuar a este ritmo, será com certeza uma verdadeira ameaça a combater não só por Bobadilla e Aduriz mas também por outros jogadores ainda em competição.