Sporting: Jorge Jesus confirma regresso de Jefferson

Depois de ter sofrido um problema muscular, Jefferson está de regresso aos convocados apresentando-se em plenas condições para a eliminatória da Liga Europa frente ao Bayer Leverkusen. Jorge Jesus abordou o tema e confirmou a titularidade do brasileiro frente aos alemães esta quinta-feira.

Jefferson: o pé esquerdo de ouro está de volta.

Nas últimas 3 partidas oficiais do Sporting CP, o lateral esquerdo titular tem sido o reforço de inverno, Marvin. O ex-Rio Ave tem correspondido com boas exibições, mas a classe e o envolvimento ofensivo de Jefferson tem feito falta ao xadrez de Jorge Jesus. Numa fase em que o calendário leonino está apertado este regresso é fundamental para a tão falada rotatividade de Jesus na Liga Europa. O brasileiro recuperou de um problema muscular e treinou sem limitações. O treinador de Alvalade confirmou que irá optar pelo canarinho para a partida frente ao Bayer sendo uma novidade excelente para quem ja tem saudades das assistências incríveis de Jefferson para golo. “Ele nos últimos três ou quatro dias tem dado indicações muito positivas e estou a pensar colocá-lo de início. Amanhã, se tudo correr bem, vai ser lançado, porque também é muito importante para mim e para o futuro da equipa no campeonato nacional e por isso estou mais interessado que joguem amanhã, sabendo que está clinicamente curado, porque ele assim estará melhor para os jogos do campeonato”, confirmou o treinador de Alvalade. Os leões jogarão esta quinta-feira os 16 avos de final da Liga Europa e em antevisão Jorge Jesus afirmou fazer várias alterações no 11 leonino.