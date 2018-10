Sporting x Leverkusen: Vencer os alemães para mudar a História

Amanhã a Liga Europa está de volta a Alvalade e os leões de Jorge Jesus não têm tarefa fácil pela frente. A antevisão da partida está agora no Vavel Portugal.

Histórico sorridente para o alemães

O embate entre lusitanos e germânicos já aconteceu por 4 vezes, sendo que os alemães levaram a melhor. Foi na época de 1997/98 que estes dois emblemas se encontraram pela primeira vez. O Leverkusen levou a melhor, derrotando os leões por duas bolas (0-2), na fase de grupos da Liga dos Campeões. A segunda volta não trouxe nada de melhor ao leões, excepto o facto de terem conseguido apontar um golo, mas contra quatro dos alemães (4-1).

O encontro seguinte viria a acontecer em 2000/01, também para a fase de grupos da Champions. O Bayer Leverkusen voltou a somar uma vitória na primeira volta, por três bolas contra duas (3-2). O melhor resultado para os leões apareceu em Alvalade, com um empate sem golos. Clara soberania dos germânicos sobre os portugueses.

Complicações para os técnicos

A pouco tempo de disputar uma das partidas mais complicadas da época, Jorge Jesus depara-se com a ausência de Paulo Oliveira e Bruno César, ambos lesionados. A preocupação do Leverkusen recai sobre a ausência de Chicharito, também por lesão. Este é um golpe duro para a equipa alemã, já que Chicharito tem sido a grande figura esta época.

O melhor marcador do Bayern não está disponível mas o dos leões está, Islam Slimani, e irá, certamente a jogo juntamente com outros tantos jogadores, predilectos de Jesus, como William Carvalho, João Mário, Bryan Ruiz, Rui Patrício e Adrien Silva. Quanto a Jefferson, o técnico deixa a possibilidade de utilizar o jogador em aberto.

Jesus e Schade deixam algumas palavras

Jorge Jesus parece ter noção da dificuldade que vai enfrentar, no entanto com com as grande forma que o Sporting apresenta, e pretende pasar à fase seguinte, deixando os alemães para trás:

«Vamos tentar dar tudo amanhã e tentar passar a fase. Vamos enfrentar um rival difícil. Vamos tentar ganhar (…) Esta equipa é de Champions. Aliás, estavam na Champions. Já disse que nós e o FC Porto temos pela frente os adversários mais difíceis. Vamos ter um duelo muito difícil. Conheço muito bem esta equipa. Já os defrontei muitas vezes e acho que este ano estão mais fortes. Mas isto é uma eliminatória, vamos ver como nos vai correr o jogo».

O técnico também foi questionado relativamente à rotatividade, «…não deixará de haver rotatividade. Estamos a pensar no grande objetivo que é o campeonato. E nada me muda disso. Para o Sporting eliminar esta equipa terá de estar numa qualidade muito grande. Vamos defrontar um adversário que nos vai criar problemas. E para fazer equilíbrio, temos que estar fortes. E acredito que temos capacidade para discutir esta eliminatória. Vamos defrontar um adversário com muito valor».

A ausência do mexicano também foi um assunto abordado pelo técnico verde e branco, «É um goleador. Se ele não jogar será melhor para o Sporting. Mas se ele não jogar irá jogar outro. A diferença não é muita». Jesus concluiu que a partida de amanhã não irá definir nada, já que a eliminatória se joga a duas mãos, «Vai ser uma eliminatória equilibrada. Penso que o resultado de amanhã não vai dar segurança a nenhuma das equipas para o segundo jogo. Será um jogo equilibrado amanhã. A vitória é o grande objetivo da equipa. A eliminar, não sofrendo golos será melhor. Mas não se vai passar nada de especial». – foram estas as palavras de Jorge Jesus.

Jorge Jesus, técnico leonino. | Photo: jn.pt

No que diz respeito ao Presidente Executivo do Bayer Leverkusen, Michael Schade, este antevê dificuldades para a equipa alemã, já que o Sporting apresenta a sua melhor forma, liderando o campeonato português, «Temos de jogar com respeito pelo adversário, mas também com a correspondente confiança e motivação de forma a sermos capazes de ultrapassar este adversário (…) É uma pena termos que nos defrontar nesta altura porque o Sporting é, certamente, a equipa mais forte da Liga Portuguesa. O Sporting lidera a classificação, é o detentor da Taça de Portugal e acumula vitórias atrás de vitórias. Trata-se de um desafio para nós». – foram estas as palavras de Michael Schade.