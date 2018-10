Dortmund x FC Porto: Não se espera tarefa fácil!

O FC Porto desloca-se ao Signal Iduna Park, para defrontar o Borussia de Dortmund numa partida referente aos dezasseis avos de final da Liga Europa. Os azuis e brancos não terão tarefa facilitada, defrontando o atual segundo classificado da Bundesliga e uma equipa repleta de qualidade.

Momento ideal para os 'dragões'

A equipa da cidade Invicta vem moralizada da vitória obtida no Estádio da Luz, querendo desenvolver este bom momento num trajeto vitorioso na Liga Europa. Após a dececionante prestação na Liga dos Campeões e o atual terceiro lugar no campeonato (com pé e meio no Jamor), a Liga Europa aparece como prova a ter em conta. Maxi e Danilo Pereira (castigados) e Chedozie (não inscrito) são as baixas de José Peseiro para o encontro de amanhã, já contando com Marcano nas opções.

Na habitual conferência de antevisão da partida, o técnico português sabe das dificuldades que o esperam frente ao Borussia: "Vai ser um jogo difícil, no qual, provavelmente, vamos ter de defender muito mais do que estamos habituados. E precisamos de o fazer bem." adiantando mesmo que um empate já seria bom resultado. A principal ambição de Peseiro, na prova, é chegar à glória, querendo já ultrapassar este difícil obstáculo: "O nosso objetivo é passar a eliminatória. Estou numa equipa que tem ambição, que tem essa história europeia, e queremos continuar essa história."

Poderio ofensivo é a grande arma

O Borussia de Dortmund afirmou-se como uma das equipas mais perigosas da Europa. O seu estilo de jogo alegre, combinado com um ambiente fantástico quer seja dentro, ou fora de casa, fazem dos alemães um adversário muito pouco desejado.

Equipa e adeptos em união .

A equipa orientada por Thomas Tuchel é uma das máquinas goleadoras dos campeonatos europeus. Embora a oito pontos do líder Bayern Munique, tem os mesmos golos que a formação de Guardiola: 53! Apesar de contar com algumas baixas importantes (Gundogan ou Sahin), o plantel dos alemães é suficientemente rico para responder às adversidades. O futebol dinâmico de estrelas como Kagawa, Reus, Mkhitaryan (melhor assistente da Bundesliga a par de Douglas Costa, 10 no total) ou Aubameyang (segundo maior artilheiro da Liga alemã com 20 golos em 20 jogos) assustam qualquer adversário, tendo o FC Porto sido avisado, e preparado, para o poder ofensivo germânico.

Thomas Tuchel, na antevisão da partida, deixou vários elogios aos 'dragões', pedindo o melhor aos seus jogadores: "A equipa que vamos defrontar é de nível elevado, habituada a jogar a este nível. Precisamos de realizar duas exibições de luxo para seguirmos em frente. Não podemos errar nem aqui nem no Estádio do Dragão". O técnico alemão confirmou ainda que o seu máximo goleador, Aubameyang, está apto para o encontro: "Aubameyang vai jogar, pois já se treinou".

«Onzes» prováveis