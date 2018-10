O FC Porto não conseguiu lidar com o poderio alemão

Da nossa parte, é tudo! Gratos pela companhia, já a seguir acompanhe também o Sporting x Leverkusen aqui no Vavel Portugal!

O acordar ficou para o fim. Foram poucas as tentativas para reverter o resultado no marcador. A falta de atenção e a desconcentração por parte da equipa portista fizeram com que o 2-0 venha dificultar, e muito, as coisas para a segunda-mão.

FINAL DO JOGO

DORTMUND 2-0 FC PORTO

90 + 2' Cruzamento de Suk, agarra Burki.

90 + 1' O FC Porto procura o golo com tudo o que tem.

5 minutos de compensação.

90'. Amarelo para Suk.

89'. Grande oportunidade para o Porto, mas o remate de Evandro sai ao lado!

88'. Um choque entre Marega e Humels faz com que o jogador do FC Porto fique queixoso.

87' Entra Suk sai Aboubakar.

86'. Sai Reus entra Pulisic.

85'. Um cabeceamento de Mikhtaryan fez com que Casillas defendesse como pôde... O Dortmund quer o terceiro.

81'. Remate de Kagawa para uma defesa apertada de Casillas.

80'. Grande insistência de Marega, ainda assim não fosse o individualismo e podia ter resultado melhor.

78'. Amarelo para Evandro.

77'. O brasileiro Evandro foi ocupar o lugar de Herrera, que agora joga mais perto de Ruben Neves.

76'. Entra Evandro sai Sérgio Oliveira no FC Porto.

75'. Um canto de Layun, fez com que a bola quase chegasse a Aboubakar.

Reus fez o 2-0 para a equipa da casa depois de um erro de Angel. Casillas ficou a ver a bola passar. Não teve qualquer reacção o guarda-redes espanhol e o FC Porto precisa de marcar ou está mesmo em maus lençóis.

71'. GOLOOOOOOO DO DORTMUND!

70'. O remate de Schmelzer fez com Casillas fizesse uma defesa apertada a dois tempos.

68'. O jogo está mais equilibrado, ainda assim o domínio permanece do lado alemão.

67'. Luca Banti expulsa Rui Barros do banco do FC Porto.

64'. Jogada bonita por parte do Dortmund, mas a verdade é que o pontapé de Kagawa saiu ao lado.

62'. Passou o perigo para a baliza de Casillas, o livre de Reus saiu ao lado.

62'. Amarelo para José Angél. Livre perigoso para o Dortmund.

60'. A hesitação de Layun podia ter dado o segundo golo ao Dortmund valeu a atenção de Indi.

59'. Sai Brahimi entra André André no Porto.

58'. Amarelo para Varela por falta sobre Reus.

58'. Entra Leitner sai Sahin no Borussia.

57'. O FC Porto está com melhor organização defensiva.

55'. Leitner está pronto a entrar. Falta velocidade ao jogo.

53'. Lance de perigo, uma vez mais, para a baliza de Casillas, mas o cabeceamento de Mikhtaryan foi directo para as mãos do espanhol.

51'. Queda de Reus na área num lance com Varela ficam a pedir grande penalidade os alemães.

50'. Lance de perigo para a baliza de Casillas, mas Humels estava em posição irregular.

46'. O jogo diminuiu muito de ritmo em comparação com a primeira parte. O mérito é do FC Porto.

SEGUNDA PARTE

Voltamos já, voltem connosco!

Muito desatento o FC Porto, ainda assim ainda acordou a tempo de fazer um único remate à baliza de Burki, veremos como correm agora as coisaa no segundo tempo. Herrera, Marega e Sergio Oliveira têm de estar concentrados para ajudar a equipa.

Resultado justo ao intervalo. O Borussia tem sido muito superior ao FC Porto e em feito o que quis. O golo de Piszczek chegou ao minuto 6, mas a verdade é que o resultado podia ter sido outro.

INTERVALO

DORTMUND 1-0 PORTO

44'. O passe de Herrera teve força a mais para Marega... mais uma vez podia ser um lance perigoso.

41'. As entradas do Borussia no ataque têm acontecido sempre do lado esquerdo. O FC Porto tem de estar atento para não deixar que isso aconteça.

40'. A falta de intensidade no jogo de Sergio Oliveira e Herrera parecem ser os principais culpados pela falta de saídas em jogo por parte do FC Porto.

38'. O cruzamento de Schmelzer fez a bola chegar a Mikhtaryan que acabou por cabecear por cima da baliza de Casillas.

35'. O FC Porto parece ter acordado para o jogo. Apesar da partida estar a ser controlada pelos alemães, os azuis e brancos parecem ter percebido de facto, o que é que podem fazer para diminuir os estragos.

33'. O primeiro remate à baliza do FC Porto chegou agora. Depois de um lance em velocidade de Varela, a bola chegou a Brahimi que passou para trás para Sérgio Oliveira, que rematou forte, mas à figura do guarda-redes.

32'. As combinações rápidas do Borussia do lado esquerdo da defesa vão assustando. O remate de Kagawa saiu ao lado da baliza de Casillas.

30'. A vontade de Marega está lá... falta é a atenção. O FC Porto continua sem conseguir reagir ao golo do Dortmund como era esperado. Os alemães vão dominando a partida.

29'. Os contra-ataques conduzidos por Schmelzer têm assustado a baliza de Casillas.

27'. Depois de um lance potencialmente perigoso do FC Porto, Aubameyang aproveita para um contra-ataque perigoso. não fosse o corte crucial de Indi e poderia ter sido o golo.

26'. O 4x3x3 de Peseiro não está a resultar... Herrera não tem tido a oportunidade de agarrar o jogo como tanto gosta.

25'. Numa tentativa de um lance de ataque, a desatenção de Marega fez com que a bola acabasse perdida.

22'. Reus esteve com a pontaria desafinada.. a bola saiu muito por cima da baliza de Casillas.

21'. Uma falta de Layun sobre Reus dá livre perigoso à entrada da área de Casillas.

19'. A equipa de Peseiro tenta fazer passes longos para que a bola chegue a Aboubakar, ainda assim, sem sucesso face à atenção da defesa alemã.

17'. A pressão azul e braca está a aumentar. Ainda assim continua a não haver um resultado conseguido.

14'. Faltou o entendimento entre Brahimi e Aboubakar... podia ter sido perigoso, mas está desconcentrado o FC Porto.

12'. O Borussia continua no controlo da partida e não deixa o FC Porto sair. Está a ter muitas dificuldades a equipa de José Peseiro.

10'. O FC Porto não está a conseguir controlar a partida e está a ter muitas dificuldades em sair em jogo.

Um canto de Mikhtaryan de forma curta fez com que a bola chegasse a Piszczek que no segundo remate à baliza após a defesa de Casillas fez o primeiro para a equipa da casa.

(Foto: Twitter Oficial Uefa Europe League)

6'. GOLOOOO DO DORTMUND!

4'. Salvou Indi a tirar o pão da boca a Aubameyang. Os problemas na defesa azul e branca começam a notar-se.

2'. Um canto batido por Layún fez com que a bola chegasse a Herrera. O mexicano deixou fugir e a bola sobrou para Sérgio Oliveira que ainda fez um remate à baliza embora sem perigo.

1'. Cruzamento perigoso de Mikhtarian. Vai avisando o Dortmund...

APITO INICIAL

17:55. Tudo pronto para o início da partida!

17:50. São esperados 3 mil portugueses na bancadas do Westfalenstadion.

17:43. As equipas já aquecem.

17:09. Suplentes Dortmund: Bonmann, Subotic, Ginter, Durm, Leitner, Pulisic e Ramos.

17:08. ONZE INICIAL DO DORTMUND: Burki; Hummels, Papastathopoulos, Piszczek, Schmelzer, Weigl, Mikhtaryan, Reus, Nuri Sahim, Kagawa e Aubameyang

17:02. Suplentes FC Porto: Helton, Verdasca, Francisco Ramos, Evandro, André André, Corona e Suk.

16:51. ONZE INICIAL DO FC PORTO : Casillas, Herrera, Layun, Indi e Angel; Ruben Neves, Sergio Oliveira e Brahimi; Varela, Aboubakar e Marega

16:05. O onze provável do FC Porto.

16:00. O onze provável do Dortmund.

15:45.O italiano Luca Banti será o juiz da partida desta noite na Alemanha. De recordar ainda que esta será a segunda vez que Banti irá apitar um jogo dos azuis e brancos na Liga Europa, a primeira vez que o juiz esteve com o FC Porto nas competições europeias remota a 2010/11 num jogo com o Gent onde a equipa portuguesa venceu por 3-0. Nesse mesmo ano a equipa agora comandada por José Peseiro acabaria por vencer a competição.

15:25. No que diz respeito a Thomas Tuchel, o técnico do Borussia, diz-se honrado por defrontar uma equipa com a qualidade portista e espera que, apesar com as baixas na equipa, os alemães conseguiam fazer duas exibições de luxo para conseguir alcançar a próxima fase da competição. «A equipa que vamos defrontar é de nível elevado, habituada a jogar a este nível. Precisamos de realizar duas exibições de luxo para seguirmos em frente. Não podemos errar nem aqui nem no Estádio do Dragão. O FC Porto é uma equipa compacta que usa os palcos europeus para mostrar o seu melhor. Em Portugal não é tão desafiado como na Europa, e aqui mostra a sua atitude – conquistou dez pontos na fase de grupos da UEFA Champions League. O Porto é um clube com uma grande história e é uma honra para mim que a minha equipa enfrente um adversário desta grandeza. [Pierre-Emerick] Aubameyang vai jogar, pois já se treinou. [Roman] Weidenfeller, [Nuri] Şahin e [İlkay] Gündoğan estão doentes, pelo que estão em dúvida.»

15:20.Na habitual conferência de imprensa de antevisão da partida José Peseiro diz que sabe que a partida não vai ser faclitada, mas que ainda assim acredita que o FC Porto tem boas hipóteses de regressar à Invicta com um bom resultado para a segunda-mão. «Vai ser um jogo difícil, no qual, provavelmente, vamos ter de defender muito mais do que estamos habituados. E precisamos de o fazer bem. No entanto, não vamos fugir muito daquilo que é a nossa ideia, mas todos terão de participar no processo defensivo, inclusive os nossos avançados e extremos. Se não podermos ganhar, o empate já será bom. Precisamos de sacrifício e envolvimento, pois a isso o nosso adversário nos obrigará. Queremos pressionar, mas quando tivermos a bola vamos querer também ser afirmativos. Temos consciência das dificuldades que vamos encontrar, mas também confiança e determinação. Teremos de defender bem quando não tivermos a bola e quando a tivermos precisamos de atacar. O nosso objectivo é passar a eliminatória.»

15:15.Para o jogo desta noite José Peseiro não poderá contar com os castigados Danilo e Maxi Pereira.

(Foto: Abola)

15:00.Este será o primeiro jogo na história entre as 2 equipas, ainda assim o histórico do FC Porto frente a equipas alemãs acaba por ser favorável. Em 22 jogos os azuis e brancos venceram 12 e perderam apenas 10. Mas a jogar em território alemão, as contas são outras. Os azuis e brancos perderam 7 dos 14 jogos realizados em território germânico.

14:50. Já o Dortmund chega a esta fase da competição após ter terminado a fase de grupos no segunfo lugar do grupo C com 10 pontos. Atrás do Krasnodar.

14:40. Na caminhada da Europa, este será o primeiro jogo do FC Porto orientado por José Peseiro. Com Julen Lopetegui o FC Porto não conseguiu garantir a passagem aos oitavos de final da Liga Europa e após ter terminado a fase de grupos com 10 pontos, menos 1 que o segundo classificado do grupo G, Dínamo de Kiev, e menos 3 que o Chelsea. A queda para a Liga Europa ditou um confronto com os alemães, sendo que a segunda-mão será jogada no Estádio do Dragão a 25 de Fevereiro.

14:30. O FC Porto, chega a Alemanha esta quinta-feira com uma nova atitude. Recordemos que os azuis e brancos venceram o Benfica por 2-1 na deslocação ao Estádio da Luz. Os golos de Herrera e Aboubakar ditaram o resultado final e os consequentes 3 pontos para a equipa de José Peseiro.

(foto: Bundesliga.com.br)

14:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Dortmund x Porto, partida referente à primeira mão dos dezasseis avos-de-final da UEFA Liga Europa 2015/2016 que será disputada no Westfalenstadion a partir das 18:00 horas. Siga o minuto a minuto do Dortmund x Porto , grátis, em Vavel Portugal.