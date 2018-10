Sporting: Rui Patrício a um jogo de fazer história na UEFA

Na partida de ontem para a Liga Europa, frente ao Bayer Leverkusen, o guardião leonino chegou ao marco de 72 jogos na UEFA, igualando Polga. Perante este cenário, caso Rui Patrício alinhe no 11 de Jorge Jesus na próxima quinta-feira (que é o cenário mais provável), entrará diretamente para a história do clube como o jogador com mais presenças na UEFA desde que o Sporting participa em competições europeias. Nesta lista seguem-se Liedson com 65 jogos, João Moutinho com 57 e Vítor Damas e Oceano, ambos com 52 jogos.

Recorde-se que o primeiro jogo de Rui Patrício nas competições europeias aconteceu na época 2007/2008, quando o então técnico dos ‘leões’ Paulo Bento o lançou frente ao Manchester United, tendo o Sporting perdido por 2-1.