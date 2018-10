Benfica em alta na Europa: Renato Sanches e Jonas na equipa ideal da Liga dos Campeões

Em foco na vitória do SL Benfica frente ao Zenit, Renato Sanches e Jonas encantaram com o esférico dos sonhos nos pés, e foram coroados pelo site oficial da UEFA para integrarem o 11 ideal da semana da prova mais milionária do futebol mundial. Ao lado de astros como Varane, Draxler ou Ronaldo, as 2 águias deram que falar e mereceram rasgados elogios da organização da grandiosa Liga das estrelas.

Renato e Jonas entre os tubarões

Na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campões, o SL Benfica recebeu e venceu o Zenit por uma bola a zero. Com 50 000 na Luz, o meino Renato equipou-se para mais uma brilhante exibição de águia ao peito. O médio de apenas 18 anos encheu o meio campo e denotou uma classe e uma garra que ofereceram dinâmica e coesão ao perfumado futebol encarnado. A UEFA não ficou indiferente e colocou Renato em destaque no 11 tipo da semana da Liga milionária. "O jovem português realçou a sua reputação de jogador prodígio com uma exibição portentosa, deixando Hulk para segundo plano", proferiu um dos organizadores do Site da UEFA.

O brasileiro Jonas, que tem mais 13 anos que Renato, foi também galarduado com a presença no 11 ideal da jornada da Champions e faz parceria, por exemplo, com o craque luso Cristiano Ronaldo. O goleador da Luz teve cabeça fria para gelar os russos e marcou o golo decisivo ao minuto 91, como um verdadeiro herói para os adeptos benfiquistas e portugueses. O matador canarinho não passou despercebido e mereceu palavras de apreço da UEFA. "Quando parecia que a pressão sobre o Zenit não iria surtir efeito, o avançado brasileiro, com uma cabeçada colocada, deu a vitória ao Benfica, em período de descontos".

Por fim, foco para o Real Madrid que tem 3 jogadores neste 11 da semana, na sequência do triunfo merengue em Roma por 0-2. Outro jogador em grande plano foi o jovem alemão Draxler que ao serviço do Wolfsburgo deu show, protagonizando 2 tiros certeiros de belo efeito. Fique com o 11 completo da semana em que as estrelas desceram à terra para brilharem com a bola dos sonhos: na baliza Kevin Trapp (PSG), na defesa Antonio Rudiger (Roma), Gary Cahill (Chelsea), Varane (Real Madrid) e Marcelo (Real Madrid). No meio campo Willian (Chelsea), Renato Sanches (Benfica) e Draxler (Wolfsburgo). No ataque Max Kruse (Wolfsburgo), Jonas (Benfica) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).