Neymar abre as portas da seleção brasileira a Jonas: "É um craque"

O artista brasileiro Neymar recordou os tempos em que partilhou o relvado com Jonas, e afirmou ter uma admiração pelos dotes de goleador do avançado do Benfica que, na passada Terça-Feira, festejou um tento determinante para as aspirações das águias na UEFA Champions League.

Neymar faz vénia a Jonas

23 Golos na Liga NOS e 2 na Liga dos Campeões, um registo que não passou ao lado de Neymar. O jogador do Barcelona tem acompanhado o percurso de Jonas no Benfica e a pergunta fica em suspenso: estará Jonas preparado para a seleção brasileira?

Perante a intermitência nas escolhas de Dunga em encontrar um verdadeiro matador, a questão é em tudo pertinente. Os factos mostram que Jonas é o melhor marcador brasileiro a jogar na Europa e, para além dos golos, também são inegáveis as habilidades do artilheiro benfiquista. O seu compatriota Neymar não está surpreendido com o desempenho do jogador, relembrando os tempos em que os dois brilhavam ao serviço do Santos.

Neymar não tem dúvidas e afirmou que Jonas tem toda a qualidade para vestir a camisola da seleção canarinha: "Sou fã do Jonas desde o tempo em que jogou no Santos. É um craque, está numa grande fase e jogadores com o nível dele têm lugar na seleção brasileira", declarou Neymar. Resta agora aguardar pela sentença de Dunga, porque até lá Jonas continuará a aplicar duras penas aos guardiões adversários pelos relvados portugueses.