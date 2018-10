O bi-campeão está de volta às votórias

Liga nos 23ª jornada. Estádio Capital do Móvel

Benfica quer no campeonato, quer na Mata Real. Domínio claro do Benfica ao longo de todo o jogo, mas tal como disse Jorge Simão, o Paços não ia ver jogar...

Resultado justo. O Benfica retorna a liderança do campeonato, à condição, esta noite com os 3 pontos confirmados na Mata Real.

FINAL DA PARTIDA

Paços Ferreira 1-3 Benfica

92'. Grande remate de Fábio Martins, a bola passou por cima da baliza de Júlio César.

90'. Sai Mitroglou entra Jimenez no Benfica.

4 minutos de compensação

89'. Remate forte de Diogo Jota para uma defesa apertada de Júlio César.

89'. Um choque entre Cícero e Lindelof deixa os dois jogadores queixosos.

Uma invasão de campo obrigou Jorge Ferreira a parar o jogo.

Jimenez está pronto para entrar.

86'. Acreditou Hélder Lopes, segurou com tranquilidade Júlio César.

84'. Remate forte de Salvio! Sai ao lado da baliza de Defendi!

82'. Amarelo para Eliseu.

81'. Sai João Góis entra Cícero no Paços.

81'. Amarelo para Fábio Martins por falta sobre Carcela.

Cícero está pronto para entrar.

81'. O Paços continua a acreditar no golo.

79'. Sai André Almeida, entra Nélson Semedo. Sai lesionado o lateral encarnado.

78'. O jogo está parado para prestar assistência a André Almeida.

77'. Um desvio de Marco Baixinho acaba por fazer com que a bola passe muito perto do poste esquerdo de Júlio César.

75'. Grande cruzamento de Salvio, Mitroglou é que não conseguiu chegar a tempo.

74'. Livre de Eliseu, corta Rodrigo António.

73'. O Benfica continua a dominar a partida, ainda assim os castores têm aproveitado as oportunidades para criar alguns lances de contra-ataque.

72'. Amarelo para Jardel.

71'. Sai Pizzi, entra Salvio no Benfica.

68'. Sai Edson Farias, entra Fábio Martins no Paços de Ferreira.

Fábio Martins (Paços) e Toto Salvio (Benfica) estão prontos para entrar dentro de momentos.

66'. Jogada desenhada por Eliseu e Carcela, faz com que a bola chegue a Mitroglou, mas o remate saiu torto e ao lado da baliza de Defendi.

64'. Remate do meio da rua de Rodrigo António, mas a bola sai muito por cima da baliza de Júlio César.

62'. Bom cruzamento em velocidade de Roniel, mas não estava ninguém da equipa pacense na área de Júlio César.

60'. Sai Manuel José entra Roniel no Paços de Ferreira.

59'. Grande passe de Jonas! Na cara de Defendi, Mitroglou atirou ao lado!

Lindelof!

Livre batido por Pizzi para a cabeça de Jardel, chegou aos pés de Lindelof e só foi preciso rematar. Vão 3.

57'. GOLOOOOOOO DO BENFICA!

55'. Cruzamento de Carcela, directamente para as mãos de Defendi! Seria para Mitroglou.

54'. Jimenez, Salvio e Gonçalo Guedes já aquecem no Benfica.

50'. Entrada de Sanches pela área e um passe colocado para Jonas. O brasileiro tenta o chapéu a Hélder Lopes e acaba por cair na área, passou o perigo...

49'. Não fosse o corte de Andrézinho e o passe de Samaris tinha chegado a Jonas com perigo.

48'. Esta segunda parte tem sido mais disputada a meio-campo.

SEGUNDA PARTE

Sai o Benfica

Já regressamos! Volte connosco!

Ao intervalo o resultado mostra-se justo para aquilo que aconteceu em campo. O Paços demorou a recuperar a confiança logo depois do golo de Mitroglou. Diogo Jota ainda empatou, mas já em tempos de descontos Jonas acaba derrubado na grande área de Defendi por Andrézinho. Na conversão, o brasileiro não perdoou. 1-2 ao intervalo.

Intervalo

47'. Amarelo para Bruno Santos.

Bola para um lado, Defendi para o outro, marcou Jonas!

46'. GOLOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

45'. Amarelo para Andrézinho por falta sobre Jonas.

45'. Grande penalidade a favor do Benfica!

61% de posse de bola para o Benfica.

41'. Grande corte de André Almeida a evitar que o cruzamento de Edson chegue à cabeça de Bruno Moreira.

39'. Grande lance de ataque do Benfica, mas Mitroglou teve força a mais no pé. Era para Jonas e podia ser perigoso.

37'. Recuperou o jogador, segue o jogo.

35'. Edson está muito queixoso. O jogo está parado para assistir o jogador.

32'. Desde o golo do empate que o jogo está mais equilibrado.

28'. Amarelo para Bruno Moreira por simulação.

26'. Livre de Pizzi, sem perigo para a baliza de Defendi.

Golaço de Diogo Jota! Num lance de contra-ataque, um dos melhores marcadores da equipa pacense correu com a bola até mais não e fez um chapéu a Júlio César para o golo do empate!

23'. GOLOOOOOOOOOOO DO PAÇOS!

22'. Grande remate de Renato Sanches para uma defesa apertada de Defendi, após um canto a favor dos encarnados.

20'. O Benfica continua a lutar para chegar à grande área de Defendi.

16'. O Paços perdeu a concentração com o golo de Mitroglou.

13º golo de Mitroglou no campeonato. Uma grande jogada de entendimento entre toda a equipa do Benfica. Jonas devolveu a bola a Carcela, que já dentro da área, acabou por dar a bola atrasada ao grego que só teve de rematar!

13'. GOLOOOOOO DO BENFICA !

11'. Um cruzamento de Hélder Lopes esteve perto de chegar à cabeça de Bruno Moreira, valeu o corte de Jardel.

10'. O Benfica permanece no controlo da partida, mas a verdade é que tal como disse Jorge Simão, os castores não estão a facilitar.

8'. Recuperou o pacense, segue o jogo.

7'. O jogo está parado. Rodrigo ficou queixoso depois de um lance com André Almeida.

6'. A equipa de Jorge Simão vai tentando furar a defesa encarnada, mas a tarefa não está simples.

4'. Grande saída em contra-ataque por parte de Hélder Lopes, cortou a tempo Jardel.

3'. Muito bem organizados no sector defensivo os castores. Ainda assim, e sem surpresas, o domínio é encarnado.

2'. Primeira tentativa de ataque por parte do Benfica, Mitroglou rematou de longe, é pontapé de baliza para Defendi.

INICIO DA PARTIDA

Sai a equipa da casa

18:30. Sem Gaitan, é Jardel o Capitão encarnado esta tarde.

18:29. As equipas subiram agora ao relvado. Tudo pronto para o início da partida.

18:26. Estão muito bem compostas as bancadas do Estádio Capital do Móvel.

18:22. De regresso aos balneários, os intervenientes preparam-se para o início da partida na Mata Real.

18:13. As 3 equipas já fazem exercícios de aquecimento.

18:00. Gonçalo Guedes, autor de um dos 3 golos na vitória da primeira volta, fica hoje no banco.

17:58. Suplentes Benfica: Ederson, Grimaldo, Raul Jiménez, Salvio, Gonçalo Guedes, Talisca e Nélson Semedo.

17:57. Suplentes Paços Ferreira: Marco, Roniel, Cícero, Barnes Osei, Pedro Marques, Edu Pinheiro e Fábio Martins.

17:55. ONZE DO PAÇOS FERREIRA: Defendi; João Góis, Bruno Santos, Marco Baixinho e Hélder Lopes; Andrezinho e Rodrigo António; Edson Farias, Manuel José e Diogo Jota; Bruno Moreira.

17:50. Sem surpresas Rui Vitória.

17:50. ONZE DO BENFICA : Júlio César; André Almeida, Lindelof, Jardel e Eliseu; Pizzi, Renato Sanches, Samaris e Carcela; Jonas e Mitroglou.

16:20. Onze provável do Paços de Ferreira:

16:20. Onze provável do Benfica:

16:15. Jorge Ferreira será o juiz da partida esta tarde na Mata Real. O juiz da Associação de Futebol de Braga irá apitar o Benfica pela segunda vez esta temporada depois de ter estado na vitória frente ao Moreirense por 3-2 na Luz. Álvaro Mesquita e Inácio Pereira serão os assistentes ao longo do jogo .

16:00. Já Jorge Simão diz que o Paços não se encontra ao mais alto nível face às baixas existentes na equipa. Ainda assim, o técnico dos castores promete luta pelo resultado «Se tivesse que enumerar todas as baixas, esta conferência seria a mais longa. É um cenário problemático, mas a mim compete-me encontrar soluções no tempo disponível e, no fim de contas, vamos entrar com onze. Em condições normais, o Benfica era favorito, assim ainda mais. Agora, podemos não ganhar, mas acho que podemos dar uma boa luta.»

15:55. Na habitual conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico encarnado mostrou-se confiante. Ainda assim, Rui Vitória sabe que a vitória não vai ser garantida de forma facilitada «Vamos encontrar uma boa equipa e faço já aqui um elogio ao campeonato que o Paços tem feito. Conheço aquela gente e sei que é de lutar até à exaustão. Vamos ter um adversário que nos vai dificultar a vida. A nós resta-nos ir para o jogo, ir à procura constante da vitória. Vamos à Mata Real para ganhar.»

15:50. De recordar que ambos os treinadores contam com baixas de peso na equipa. Rui Vitória não pôde levar Gaitán até ao jogo desta tarde por culpa de um traumatismo na perna esquerda. Já Jorge Simão vê-se com dez baixas. Paulo Henrique, Romeu, Christian, Minhoca e Miguel Vieira estão lesionados, Ricardo cumpre castigo, Mário Felgueiras está condicionado e Ponck, Fábio Cardoso e Pelé são jogadores emprestados pelo clube da luz, pelo que, não poderão fazer parte da partida. Face a tudo isto, o técnico pacense viu-se obrigado a chamar 3 juniores para o jogo desta tarde com o Benfica.

15:45. A previsão é de uma boa partida de futebol esta tarde/noite na Mata Real. Se vencer, o Benfica volta a dividir a liderança com o Sporting até à próxima segunda-feira, já o Paços, se garantir uma vitória esta tarde acaba com uma série de 7 jogos sem vencer.

15:40. Dos últimos 18 jogos realizados entre as duas equipas, o Benfica garantiu os 3 pontos por 17 vezes e a equipa de Paços de Ferreira apenas uma vez. 1-0 foi o resultado da temporada passada.

15:30. Pacenses e encarnados já se defrontaram por 41 vezes na história dos dois emblemas, mas o domínio é claramente vermelho e branco. A equipa de Rui Vitória venceu por 80% das vezes, o equivalente a 33 jogos, e o Paços de Ferreira por 4 vezes. Pelo meio registam-se ainda 4 empates.

15:15. Na primeira volta do Campeonato, o Benfica recebeu e venceu o Paços de Ferreira na Luz por 3-0. O golo de Gonçalo Guedes e o bis de Jonas mostraram bem o poderio vermelho e branco ao longo dos 90 minutos de jogo. Poderá a história repetir-se hoje na Mata Real ?

15:00. Já o Paços de Ferreira regressa a casa depois de um empate a uma bola com o Rio Ave na passada segunda-feira. A equipa da Capital do Móvel conseguiu assim manter o 6º lugar da tabela classificativa e é certo que até ao final da temporada a equipa comandada por Jorge Simão quererá garantir o acesso à Europa.

14:30. O Benfica chega à Mata Real depois de ter vencido o Zenit no Estádio da Luz para os oitavos de final da Liga dos Campeões por 1-0 com um golo de Jonas aos 91'. Já no que diz respeito ao campeonato os encarnados voltam a jogar depois da derrota com o FC Porto na Luz por 2-1.

14:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Paços de Ferreira x Benfica , partida referente à 23ª jornada da Liga NOS 2015/2016 que será disputada no Estádio da Mata Real a partir das 18:30 horas. Siga o minuto a minuto do Paços de Ferreira x Benfica , grátis, em Vavel Portugal.