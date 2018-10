Porto x Moreirense: Dragões condicionados enfrentam Moreirense sem o seu melhor marcador

Depois da vitória importante frente ao rival Benfica, o FC Porto defrontou o Borussia Dortmund, em partida relativa à Liga Europa.

Para além da derrota por 2-0, a equipa portista enfrentou outros contratempos aquando da viagem de regresso. Um problema hidráulico no avião impediu a comitiva dos azuis e brancos de regressar à hora prevista. Desta feita, o FC Porto acabou por chegar a Portugal 75 horas depois de ter deixado o território português e 15 horas depois do previsto.

Ora, se o número de viagens em tão pouco espaço de tempo não fosse suficiente para o cansaço dos atletas, estes problemas externos à equipa vêm condicionar ainda mais um Porto que começa a entrar num ciclo decisivo para o campeonato nacional, começando já com a receção ao Moreirense, Domingo pelas 18:15.

Martins Indi com distensão na face posterior da coxa direita

(foto: abola.pt)

Após a realização do primeiro treino depois da chegada a Portugal, Martins Indi realizou a sessão integrado, porém condicionado, e encontra-se em dúvida para o próximo jogo dos ‘Dragões’.

O central holandês já tinha acabado o jogo diante do Borussia em dificuldades, e terá que ser feita uma reavaliação do estado físico do jogador para conseguir perceber se este estará ou não em condições.

José Peseiro, treinador do Porto, tem, nas últimas semanas, enfrentado diversos problemas relativos ao eixo central da sua defesa. Depois da polémica com Maicon, a lesão de Marcano, é a vez de Martins Indi apresentar-se condicionado.

No entanto, caso o holandês não recupere, Chidozie será, provavelmente a escolha de Peseiro, o uma vez que, no clássico o jovem central tomou conta do recado.

Moreirense não contará com Rafael Martins

(foto: abola.pt)

A equipa de Moreira de Cónegos, não poderá contar com o seu melhor marcador, Rafael Martins. O avançado de 26 anos, que conta já com 12 golos na liga, forçou o amarelo frente ao Belenenses, para que pudesse recuperar da sua microrrotura na coxa direita, ficando assim com duas semanas para se puder apresentar sem limitações para a receção ao Tondela.

Miguel Leal, treinador do Moreirense, admite que o empate seria um bom resultado para a sua equipa, numa deslocação onde espera dificuldades frente a um candidato ao título, dizendo até que as probabilidades não pendem para a sua equipa.

«FC Porto que sabe que não pode voltar a facilitar. É uma equipa recheada de excelentes jogadores, que sabe que também não pode perder pontos. Por isso, antevejo um jogo muito difícil, mas mesmo muito difícil. A probabilidade de nós ganharmos pontos é reduzida. Vamos tentar fazer o nosso melhor, tentando ganhar pontos.».

Quanto à atitude da sua equipa, Miguel leal não deixa dúvidas.

«Evidentemente não vamos para lá convencidos de que vamos perder. Se nós não acreditarmos, quem acredita?».

O jogo será arbitrado por Luís Ferreira. 3º e 12º classificados defrontam-se no estádio do Dragão. O FC Porto não quer perder mais pontos numa caminhada que por si só já é difícil, e o Moreirense quer continuar num lugar que lhe mantenha uma atitude tranquila face à manutenção.

Com tudo isto, só nos resta esperar que a bola vá ao centro e que se dê o apito inicial, pois falta de argumentos não faltam para que seja um jogo vibrante.