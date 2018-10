Liga BBVA: Barcelona aumenta para nove pontos a liderança

O Barcelona venceu por 2-1 no complicado terreno do Las Palmas, três dias depois de ter ganho também em casa do Sp. Gijón, e aumentou a série de jogos oficiais sem perder para 32.

O Barça entrou melhor na partida e aos seis minutos já vencia por 1-0, com um golo de Luis Suaréz assistido por Jordi Alba. Menos de cinco minutos volvidos e já o Las Palmas havia empatado o encontro, desta feita com um tento de Willian Jose. A equipa “Blaugrana” foi com tudo para a frente e só tirou o pé do acelerador quando, aos 39 minutos, o brasileiro Neymar marcou. O golo da vantagem ocorreu num lance de insistência dentro área, depois de o guarda-redes da casa ter defendido um primeiro remate de Messi.

Os campeões em título sofreram, mas ganharam e, para já, ampliaram a vantagem sobre os rivais madrilenos, que apenas jogam no domingo - o Atlético (2º classificado) recebe o Villarreal, (4º classificado), e o Real (3ªa posição) joga no reduto do Málaga (11ª posição). Com esta vitória o Barcelona tem 63 pontos e o Las Palmas está em 18º, lugar de descida, com 21 pontos.

Luis Suaréz: Um sério candidato à Bota de Ouro

Neste momento, Luis Suaréz tem 25 golos no Campeonato e 41 em toda as competições. A continuar assim, Suárez pode até bater o recorde pessoal de golos numa só época. Em 2009/10, ainda ao serviço do Ajax, da Holanda, o jogador marcou 49 golos em toda a temporada. Com este tento o goleador uruguaio ficou isolado na liderança da Bota de Ouro, contudo o jogador diz que “o importante é dar sempre tudo e ajudar a equipa. Se for com golos e assistências, melhor”.

Classificação dos melhores marcadores Europeus:



1.º Suárez (Barcelona), 25 golos

2.º Higuaín (Nápoles), 24

3.º Jonas (Benfica), 23

4.º Lewandowski (Bayern), 22