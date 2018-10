Resultado Porto x Moreirense na Liga NOS 2015/2016 (3-2)

20:24. Quanto a nós resta apenas agradecer a preferência, com votos que continue a acompanhar o nosso trabalho aqui, na VAVEL. Boa semana!

20:22. Na segunda esperava-se um FC Porto a entrar forte e dominante mas foi a equipa de Miguel Leal a entrar com perigo, obrigando Casillas a efectuar difíceis intervenções. Suk, dos mais ativos do ataque portista, fez o golo do empate ao minuto 72', numa excelente entrada de cabeça ao primeiro poste. Evandro, após insistência de Herrera, fez golo que deu os três pontos à equipa da casa.

20:13. Vitória difícil do FC Porto frente ao Moreirense, por 3-2 depois de ter estado a perder por dois golos. A equipa visitante pôs-se em vantagem com golos de Iuri Medeiros e Fábio Espinho (10' e 28' minutos). Ainda na primeira parte e numa decisão, no mínimo, discutível de Luís Ferreira, os azuis e brancos reduziram. Miguel Layún, de grande penalidade, dava alento aos adeptos portistas para o segundo tempo.

Final partida!

90+1' Cartão amarelo para Coronas por falta sobre Suk.

90' Vamos ter mais três minutos de jogo.

86' Também esgota as alterações a equipa do Moreirense com a entrada de Caleb para a saída de Boateng.

85' Sai, no FC Porto, Brahimi para entrar Varela.

85' Falta de Marega sobre Vítor Gomes.

84' Falta de Palhinha sobre Marega. Prepara-se para entrar Silvestre Varela.

83' Remate de Brahimi mas muito torto.

81' Fora-de-jogo assinalado a Marega.

80' Livre batido pelo próprio argelino mas ligeiramente por cima.

79' Falta de João Palhinha sobre Brahimi.

Jogada de insistência do ataque portista, com Herrera a recuperar uma bola quase perdida e Evandro, de cabeça, a fazer o golo da reviravolta portista!

76' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

75' Mexe de novo Miguel Leal com a saída de Iuri Medeiros para a entrada de Coronas.

75' Novamente Suk a ganhar nas alturas mas desta feita o cabeceamento sai ligeiramente por cima.

Nova assistência para o campeonato de Layún, através de canto, com Suk a ter entrada fulgurante ao primeiro poste fazendo o empate no Estádio do Dragão!

72' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

71' Cabeceamento de Maxi Pereira mas a bola sai ao lado.

70' Primeira mexida no Moreirense com a saída de Fábio Espinho para a entrada de Filipe Gonçalves.

70' Bela jogada de Herrera, à entrada da área, mas o remate do mexicano sai ligeiramente por cima.

69' Muito forte no ar Stefanovic, após novo canto cobrado por Layún.

67' Boa assistência (mais uma) de Layún, desta feita para Marega, mas o francês atira muito por cima.

63' Alteração no FC Porto: Sai Chidozie para a entrada de Marega.

62' Corte de Nildo pela linha final.

60' Boateng apanhado em posição irregular.

60' Canto de Iuri Medeiros com demasiada força.

59' Cruzamento de Iuri Medeiros para corte de Chidozie.

58' Falta de Nildo sobre Herrera.

55' Remate surpreendente de Nildo mas muito atento, Casillas, a efectuar a defesa.

54' Bela combinação do ataque do Moreirense, Nildo aparecia com perigo mas Chidozie, em boa posição, faz o corte.

50' Filme repetido com cruzamento de Layún a servir Suk, que finaliza para fora.

48' Nova demonstração de qualidade por parte de Iuri Medeiros para nova grande defesa de Casillas.

47' Ameaça o terceiro a equipa do Moreirense. Remate fortíssimo de Nildo para defesa aplicada de Iker Casillas.

46' Começa a segunda parte!

19:18. José Peseiro vai mexer ao intervalo, colocando Evandro em campo para a saída de Corona.

19:08. Os dragões só na ponta final mostraram querer virar o rumo dos acontecimentos e logo com uma mão cheia de oportunidades. Acabou por ser numa grande penalidade, mal assinalada, que os azuis e brancos reduziram o marcador, através de Miguel Layún.

19:06. Fim de um primeiro tempo com resultado surpreendente mas aceitável face às condicionantes do jogo. A orientação tática da equipa do Moreirense foi superior na maior parte do tempo, bem seguro no meio-campo com João Palhinha e Vítor Gomes no comando das ações. A magia de Iuri Medeiros, tanto no primeiro golo como na assistência para o segundo, apontado por Fábio Espinho, fazem a diferença ao intervalo.

Intervalo!

45+1' Procurava André André servir Brahimi mas excelente corte de Sagna.

45' Mais um minuto para se jogar no Dragão.

45' Cruzamento de Corona diretamente para fora.

44' Outro cabeceamento perigoso de Suk, outra defesa segura de Stefanovic.

44' Falta de Nildo sobre Maxi Pereira.

Miguel Layún, com um pontapé forte para o meio da baliza reduz para os azuis e brancos. Na sequência dos festejos, um desentendimento entre Layún e Danielson valeu um cartão amarelo a cada um.

41' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!

40' Grande penalidade assinalada a favor do FC Porto. Maxi surge pela direita, André Micael em carrinho corta a bola mas o juíz Luís Ferreira entende haver falta.

38' Cruzamento de Corona para Stefanovic segurar sem problemas.

35' Mais uma grande oportunidade para o FC Porto. Canto de Layún e outra vez Suk no cabeceamento, com a bola a embater na barra.

34' Tenta reagir a equipa azul e branca, Maxi surge pela direita, atira com força mas defesa com o ombro de Stefanovic.

33' Tenta Layún servir Maxi mas o passe sai com muita força.

32' Remate de Layún para defesa fácil de Stefanovic.

32' Já se ouvem assobios à direcionados à exibição da equipa de Peseiro.

Passe fantástico de Iuri Medeiros a isolar Fábio Espinho, que com um simples toque desvia a bola de Casillas, fazendo o segundo golo para a equipa de Miguel Leal.

28' GOLOOOOOOOOOO MOREIRENSE!

26' Cai Brahimi na área e pede-se penalty no Dragão. O árbitro marca pontapé de baliza.

25' Remate de Suk contra André Micael.

24' Por pouco Casillas não consegue isolar Layún. Atento Stefanovic a impedir que o passe chegasse ao mexicano.

22' Remate de Danilo Pereira, com o pé esquerdo, muito por cima da baliza de Stefanovic.

22' Cruzamento de Evaldo diretamente para as mãos do guardião espanhol.

21' Herrera apanhado em posição irregular.

20' Falta de Fábio Espinho sobre André André.

20' Remate de Nildo Petrolina para defesa segura de Casillas.

18' Canto cobrado por Layún e pertíssimo do empate Danilo Pereira.

18' Perto do golo Suk. Defesa por instinto de Stefanovic, em resposta ao cabeceamento do coreano.

15' Cai sozinho Boateng, com muitas queixas. Não parece em condições o avançado ganês.

15' Falta de Danilo sobre Iuri Medeiros.

Excelente jogada de contra-ataque conduzida por Evaldo, que isola Boateng que atira para defesa de Casillas. Na recarga, em nova boa assistência de Evaldo, Iuri Medeiros não perdoa e faz o seu sétimo golo no campeonato!

10' GOLOOOOOOOOOO MOREIRENSE!

9' Maxi aparece em boa posição mas o remate, com o pé esquerdo, sai fraco. Segura sem problemas o guardião sérvio.

7' Cruzamento de Suk para as mãos de Stefanovic.

6' Grande oportunidade para a equipa do Moreirense. Excelente passe de Iuri Medeiros a desmarcar Boateng que atira ligeiramente ao lado.

6' Falta de Evaldo sobre Corona.

5' Cruzamento de Layún é defeituoso e sai pela linha final.

4' Corte de Evaldo pela linha final. Canto para os 'dragões'.

1' Falta de Nildo sobre Maxi Pereira.

1' C0meça o jogo!

18:14. Estamos a instantes do início da partida!

18:08. As três equipas realizam os habituais exercícios de aquecimento no Estádio do Dragão!

18:03. Onze inicial do Moreirense!

17:55. Também já é conhecida a formação apresentada por Miguel Leal.

17:53. Onze inicial do FC Porto!

17:49. O FC Porto já comunicou o seu onze para o jogo de hoje. A grande surpresa é a titularidade do coreano Suk no ataque azul e branco.

17:25. Já Miguel Leal, por seu lado, vê no empate um resultado satisfatório, sabendo as dificuldades que esperam a sua equipa: “Antevejo um jogo muito difícil, mas mesmo muito difícil. A probabilidade de nós ganharmos pontos é reduzida. Vamos tentar fazer o nosso melhor, tentando ganhar pontos.".

Empate já seria bom resultado para Miguel Leal.

17:10. José Peseiro, em antevisão à partida, deixa alerta aos jogadores, encarando o jogo como se fosse tudo ou nada: “É um jogo que temos de vencer. Não temos margem de manobra, por isso encaramos este jogo como uma final, não há outra possibilidade. Disputamos todos os jogos para vencer e é nossa responsabilidade ganhar, seja que adversário for.”

Peseiro quer o 'tudo ou nada'.

16:35. Como seria de esperar, Martins Indi está fora da lista de convocados, devido a lesão. Também Rúben Neves, desta feita por castigo, não é opção para José Peseiro que conta com três regressados: Maxi Pereira, Danilo e Chidozie.

Martins Indi é baixa para Peseiro.

16:20. Rafael Martins, castigado, é a grande baixa de Miguel Leal para a partida de hoje. O melhor marcador da equipa, com 12 golos, é rendido na convocatória pelo regressado João Palhinha.

15:55. Luís Ferreira, da Associação Futebol de Braga, será o árbitro do encontro. Terá como assistentes Nuno Manso e Sérgio Serrão. A função de quarto árbitro está entregue a Pedro Campos.

Luís Ferreira, áribitro da partida. (Foto: sapo.pt)

15:20. O último confronto oficial entre estas equipas terminou num empate a duas bolas, referente à jornada 6 do presente campeonato. Maicon, jogador que foi emprestado ao São Paulo e Corona fizeram os golos portistas. Iuri Medeiros e André Fontes, já perto do fim, fizeram os tentos que garantiram um ponto à formação da casa.

14:50. O Moreirense desloca-se ao Dragão como 13º classificado da geral, com 23 pontos. Na luta pela permanência, os homens de Miguel Leal levam quatro pontos de vantagem sobre a linha de água, lugar de risco ocupado pela Académica de Coimbra, que esta jornada já perdeu frente ao Rio Ave (0-2). A equipa de Moreira de Cónegos contabiliza 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas.

14:30. Os portistas vêm de um mau jogo, a meio da semana, frente ao Borussia de Dortmund, onde o resultado obtido será de difícil reviravolta. No entanto, a equipa de Peseiro ainda não desistiu do campeonato e tem como objetivo vencer todos os restantes jogos para a Liga, de modo a intrometer-se na luta pelo primeiro posto.

14:10. Os azuis e brancos entram para esta partida no terceiro lugar da classificação, com 49 pontos, a seis dos líderes Sporting e Benfica (encarnados com mais um jogo). Ao todos são 15 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em 22 jogos disputados.

Estádio do Dragão. (Foto: wikipedia)

14:00. Muito boa tarde! Seja bem-vindo à transmissão do jogo FC Porto x Moreirense, partida referente à 23ª jornada da Liga NOS 2015/2016, que será disputada no Estádio do Dragão a partir das 18:15 horas - siga o minuto a minuto do FC Porto x Moreirense, em direto e grátis, em Vavel Portugal.