Fredy Montero:«Se o Sporting for campeão prometeram levar a minha camisola»

O mercado de Janeiro levou Fredy Montero a trocar o Sporting pelos chineses do Tianjin Teda. Contudo, os quase três anos em Alvalade deixaram marca, não só nos adeptos, como também no restante plantel leonino. Segundo o próprio Montero, ao avançado colombiano foi prometida uma ateção especial caso o Sporting se sagre campeão nacional no final da época.

«Alguns jogadores prometeram-me que se forem campeões levarão a minha camisola com o meu nome e o meu número para a festa. Estou curioso para ver se cumprirão a promessa.».

Para além disso, e numa espécie de balanço do seu trajecto em Portugal, "El Avioncito" mostrou-se satisfeito por ter passado pelas mãos de três treinadores de qualidade, com especial ênfase para Jorge Jesus.

«Foi bom, foi bom. Na verdade, tive a oportunidade de ter uma ligação com três treinadores portugueses diferentes. E cada um com a sua personalidade e estilos de jogo diferente. Senti-me bem com ele.».