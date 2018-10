Liga BBVA: Real Madrid apagado empata a uma bola em Málaga

A máquina Cristiano Ronaldo fez o gosto ao pé, mas o Real Madrid escorregou em Málaga com o resultado a ser fixado no 1-1. Para além do golo, Ronaldo falhou uma grande penalidade e os blancos olham para o título como uma miragem. A 9 pontos do Barcelona, resta aos merengues esperar por um milagre para recuperar os pontos perdidos.

Ronaldo de bestial a besta em 1 minuto

Para a ronda 25 da Liga BBVA o Real Madrid deslocou-se a Málaga para enfrentar o clube local, com Zidane a não poder contar com o lesionado Benzema. Com James no banco foi o Málaga a assumir as rédeas do jogo nos minutos iniciais, com Juanpi e o luso Ricardo Horta a desperdiçarem escandalosamente duas chances de bater Navas. Ao minuto 32 os merengues não vacilaram e, num livre irrepreensivelmente bem cobrado por Kroos, surgiu o inevitável Cristiano a cabecear sem oposição para inaugurar o marcador. Na jogada que se seguiu CR7 beneficiou de um castigo máximo, mas Kameni defendeu. A 11 metros das redes o craque blanco partiu para a bola sem convicção e o guardião do Málaga fez a festa perante os seus adeptos.

Na segunda parte o Real adormeceu ainda mais e os homens da casa começaram a acreditar que era possível igualar o score. Aos 67 minutos, os madrilistas voltaram a evidenciar lacunas defensivas e o clube dos portugueses Duda e Ricardo Horta chegou ao empate. Num lance desenhado pelos centrais, Waligton cruzou com conta peso e medida para Raul Albentosa facturar sem tremer. O técnico do Real reagiu tarde e James já não foi a tempo de ajudar os blancos a chegar ao triunfo. A ausência de Benzema foi notada no xadrez tático dos madrilenos, que não têm alternativas válidas para render o matador gaules.

Com o golo marcado, Cristiano já leva 34 tiros certeiros em 32 jogos no global de todas as competições. O Real Madrid encontra-se a 1 pontos do 2º classificado Atlético de Madrid e a 9 do 1º colocado Barcelona.