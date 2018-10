Premier League ao rubro: três primeiros classificados são surpresa

A Barclays Premier League deste ano tem estado ao rubro mas sobretudo muito imprevisível, ainda mais do que o habitual. A apenas algumas jornadas do fim do melhor campeonato do mundo, os três primeiros classificados são autênticas surpresas.

1º lugar: Leicester City

Uma palavra: Surreal!. Os foxes passaram de aflitos a sonhadores. Se na temporada passada lutavam para não descer, atualmente lutam pelo título de campeão. Ao ínicio, tudo e todos pensavam que era apenas algo temporário, mas o tempo passa e a equipa continua no topo. A Epopeia Leicesteriana tem acumulado episódios mágicos uns atrás dos outros e se houvesse quem duvidasse da qualidade da equipa, as últimas jornadas dissiparam quaisquer dúvidas. Ganharam ao Stoke City, Liverpool, Manchester City e apenas perderam com o Arsenal já nos descontos. Podemos ver que ganharam a dois habituais candidatos ao título e estiveram até ao apito final na luta com o Arsenal. Encontram-se atualmente isolados no topo da tabela com 53 pontos. Ao total, são 15 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Mahrez, Vardy, Konté e companhia têm feito o impensável.

2º lugar: Tottenham Hotspur

Se nos outros anos ficava a ideia de que a equipa não conseguia mostrar uma qualidade que estava de acordo com os plantéis, o mesmo não se passa este ano. Os Spurs, que têm iniciado sempre as temporadas com as expetativas em alta, este ano não estão a desiludir, muito pelo contrário. Pochettino, depois de ter colocado os londrinos de volta à Europa e ter potencializado alguns jogadores (Kane, Bentaleb, Mason) na primeira época, conseguiu o próximo passo e está a lutar pelo título. Com uma excelente abordagem ao mercado, a equipa comaltou bem as fragilidades do plantel e os resultados estão à vista. Com 51 pontos, os londrinos contam com 14 vitórias, 9 empates e 3 derrotas.

3º lugar: Arsenal

Será desta para Wenger? Os adeptos dos gunners estão cada mais impacientes, mas podem ver o seu desejo concretizado ainda está época. De uma não há dúvida: o Arsenal é a equipa que tem apresentado melhor qualidade de jogo. Perfume na circulação, glamour no passe e requinte na finalização - está lá tudo. Com os mesmos pontos do Tottenham (15 vitórias, 6 empates e 5 derrotas), tudo é possível para os pupilos de Arsène Wenger.

Quem vai ser campeão ainda niguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa: vai acontecer história, seja o Leicester pela 1ª vez, o Tottenham ao fim de meio século ou o Arsenal ao fim de mais de uma década.