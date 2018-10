Benfica: Jovem Renato e André Almeida em risco para o "derby" lisboeta

O menino das tranças e o polivalente André Almeida poderão ficar de fora caso sejam admoestados com a cartolina amarela no próximo encontro diante o União da Madeira, jogo a contar para a 24ª jornada da Liga NOS.



Os dois portugueses têm revelado uma essencial importância no desenho tático do técnico Rui Vitória. Desta forma, o próximo jogo revela-se de alto risco para estes dois jogadores, motivo que poderá levar o treinador encarnado a fazer algumas alterações na equipa inicial.

A ausência de Renato Sanches será ainda mais preocupante uma vez que, em caso de exclusão, fica difícil para Rui Vitória encontrar um número 8 que cumpra os requisitos técnico-táticos necessários para defrontar um adversário com a qualidade do Sporting. A jovem pérola encarnada é essencial para equilibrar as saídas da defesa para o ataque, pautando as dinâmicas ofensivas das águias. Estas características têm sido um dos principais segredos para o Benfica dos últimos 2 meses.

Para render André Almeida, Nélson Semedo perfila-se como uma solução bastante válida e que, em termos ofensivos, acaba por beneficiar a estratégia do treinador da Luz.