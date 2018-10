FC Porto: Maicon vale 15M€

Ao que parece, a «novela» Maicon ainda não terminou. O central do FC Porto foi emprestado ao São Paulo , mas em declarações à imprensa brasileira o vice-presidente do clube são-paulino disse que o FC Porto só não emprestou o jogador por mais tempo, porque pretenderá vender o brasileiro no mercado de verão por 15 Milhões de Euros.

O objectivo, de acordo com o dirigente do São Paulo, seria ter o jogador no plantel por ano e meio, mas a verdade é que a direcção de Jorge Nuno Pinto da Costa não autorizou.

«O FC Porto não o quis emprestar por mais tempo mas o atleta, que é muito respeitado lá, disse que vai conseguir prolongar o empréstimo até o fim do ano. É a palavra dele, mas vamos ver. Queríamos pedir o empréstimo por ano e meio mas o FC Porto fixou essa data porque querem vencer o Maicon por 15 milhões de euros. Não temos dinheiro para isso.» salientou o dirigente.

A verdade é que a situação de Maicon está longe de acabar. Se será vendido ou não no mercado de verão, é uma incógnita. A verdade é que o valor de mercado está definido e são 15 Milhões.