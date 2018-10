Presidente do Paços confirma: Diogo Jota poderá estar perto da Luz

A jovem estrela de 19 anos da equipa Pacense, Diogo Jota, poderá estar perto de assinar pelo Benfica para as próximas épocas. O jogador tem dado nas vistas ao serviço do clube nortenho e, depois da partida frente ao Benfica no passado fim-de-semana, foi avançado como um nome em que o Benfica estará interessado em contratar. Apesar da sua tenra idade, o jogador português é uma escolha inquestionável do técnico Jorge Simão, tendo sido utilizado em 21 dos 23 jogos disputados pelo Paços no Campeonato até ao momento.

Esta segunda-feira o Presidente dos castores, Rui Seabra, confirmou mesmo os rumores dos últimos dias, em declarações à TSF, ao afirmar um entendimento entre águias e castores pelo jogador: "Há um princípio de acordo entre o Paços de Ferreira e o Benfica", confirmou, acrescentando que só falta o contacto direto do Benfica com Jota. "Aguardo que o Benfica faça a próxima démarche que é chegar a acordo com o jogador".

No entanto, o dirigente esclareceu ainda que não está preocupado caso não haja acordo, uma vez que "há muitas equipas interessadas". Recorde-se que, no fecho do mercado de Inverno, o Atlético de Madrid alegadamente fez uma proposta pelo jogador, mas o negócio não se efetivou. Também nesta altura este princípio de acordo com as águias já estaria encaminhado, mas ainda por concluir, essencialmente por uma condição assente dos Pacenses que seria a permanência certa do jogador na Mata Real até ao final da temporada.

De referir ainda que o dirigente pacense tem muitas expetativas no futuro do jogador: "O Diogo vai acabar por dar o salto na carreira porque tem muita qualidade e vai chegar aos mais altos patamares do futebol mundial. Tenho a certeza disso".

O jogador de 19 anos tanto pode alinhar como médio ofensivo como a extremo esquerdo. É móvel na frente, veloz e eficaz a baralhar as marcações dos defesas, com um faro de golo de qualidade que lhe vale já 9 tiros certeiro no campeonato.