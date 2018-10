FC Porto x Dortmund: Conseguirá o Dragão recuperar ?

O Futebol Clube do Porto está entre a espada e a parede. Esta está a ser uma das piores épocas dos últimos anos, para os Dragões. No Campeonato, as contas estão bastante complicadas, e no que a grandes competições diz respeito resta apenas a Taça de Portugal, onde são os principais favoritos à vitória, e a Liga Europa, onde as contas estão também bastante complicadas.

Na visita à Alemanha, o FC Porto esteve irreconhecível e não conseguiu fazer frente ao Dortmund. A derrota por 2-0 foi pesada demais para poder sonhar com a próxima fase da competição, ainda assim, José Peseiro continua a acreditar que o improvável poderá acontecer no Dragão amanhã. «Só se pode ganhar a esta equipa com momentos de superação individual e coletiva. A nossa equipa amanhã tem de estar nos limites; e os meus jogadores estão com uma motivação tremenda porque também estão tocados porque perdemos 2x0 e queremos dar a volta.»

Ainda assim, a estratégia para amanhã parece estar mais do que definida «Queremos defender todos e bem, mas também queremos atacar todos e bem. Na Alemanha tínhamos vontade de defender bem mas queríamos atacar um pouco mais, e isso faltou. Por isso, queremos atacar mais. Temos de estar mais equilibrados nos dois processos, no fundo é esse o objetivo para amanhã. Sabemos da força do adversário, mas também sabemos da nossa força.»

Ainda que não possa contar com a presença de Martins Indi devido a uma lesão muscular, Peseiro salientou a importância que tem a presença dos adeptos amanhã no Estádio do Dragão. «Mais do que falar em jogadores falo em adeptos, vamos ter adeptos amanhã. Vamos ter 18 jogadores de certeza para o jogo.»

Já o Dortmund, chega à cidade do Porto com uma vantagem de dois golos. Thomas Tuchel diz que sabe que a tarefa não será fácil, mas ainda assim, espera manter e melhorar a vantagem conseguida na primeira-mão. «Sabemos o que vamos encontrar no Dragão. Espero um FC Porto muito corajoso, muito forte. Estamos ansiosos pelo jogo, por esta competição mas sabemos que vamos ter de apresentar a nossa melhor forma para passar. Sabemos quão forte o Porto é em casa, o quão emotivo se torna este estádio. Estamos curiosos por viver esse ambiente e cheios de vontade. É um grande privilégio pode comandar a minha equipa neste estádio.»

Convocados FC Porto:

Helton e Casillas; Maxi Pereira, Marcano, Miguel Layún e Jose Ángel; Danilo, Rúben Neves, André André, Herrera, Sérgio Oliveira e Evandro; Corona, Varela, Brahimi, Marega, Suk e Aboubakar.

Convocados Dortmund:

A lista ainda não foi divulgada.