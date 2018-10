Bayer Leverkusen x Sporting: A última palavra do "leão"

O Sporting ainda tem uma palavra a dizer nesta eliminatória, isto apesar da derrota por 0-1 na primeira mão. Todavia, para seguir em frente na Liga Europa, os leões terão de fazer o que ainda não foi feito: vencer em solo germânico.

1ª mão em Alvalade (0-1). | Photo: footballvideohighlights.com

O Sporting tem mantido a tradição de sofrer frente a equipas e alemãs e nem esta época, que se encontra no 1° lugar do campeonato português, apresentou uma resposta positiva face ao adversário germânico. De qualquer das maneiras, nada está perdido, já que o resultado actual da eliminatória deixa tudo em aberto.

O técnico Jorge Jesus, bem como alguns do jogadores leoninos, nomeadamente João Mário, já afirmaram que a prioridade não recai sobre a Liga Europa, mas sim no campeonato. Deste modo, a rotatividade é a opção mais utilizada pelo treinador leonino, que deverá entrar em campo novamente com Carlos Mané, e ainda com o regresso de Naldo.

No que toca à 1ª mão, o Bayer Leverkusen não deixou que a equipa leonina criasse espaços evitanto que esta progredisse no terreno de forma perigosa. A verdade é que as marcações cerradas da equipa alemã prejudicaram o jogo ofensivo do Sporting, que não conseguiu criar situações de golo. Para além da vitória germânica, esta partida ainda resultou na expulsão de Rúben Semedo, que não poderá entrar nas contas de Jesus para esta quinta feira. Do lado alemão teremos a ausência de Omer Toprak e Kevin Kampl, e a possibilidade de Lars Bender ir a jogo.

As declarações

Roger Schmidt, técnico do Bayer Leverkusen, reconhece a qualidade da equipa leonina e não espera encontrar facilidades, até porque pretende seguir o caminho que percorreu em Alvalade que resultou na vitória da sua equipa,

«Precisamos de jogar como em Lisboa, temos de ter um desempenho de todo e dar 100 por cento. O Sporting é boa equipa».

Relativamente ao técnico leonino, Jorge Jesus ainda não deu nada por perdido e afirma que, se passar, terá eliminado um dos adversários mais complicados, referindo também que está muito mais condicionado nesta partida e terá de usar isso a seu favor.

«Ganhar nunca é um problema. Se a gente passar este adversário, fica para trás um dos adversários mais difíceis. É para isso que a gente trabalha, neste objetivo. Vamos estar completamente diferentes. E quando digo, digo no sentido de que no primeiro jogo estávamos melhores para tomar decisões. Neste jogo estamos muito mais condicionados às opções. Portanto, esta equipa tem uma vantagem e vai saber controlar a vantagem. O Sporting não tem nada a perder e tem de arranjar uma equipa com dinâmica.»

O técnico verde e branco evitou destacar qualquer jogador da equipa alemã, valorizando a formação no seu todo,

«Respeito todos os jogadores. E conheço-os bem. Jogam numa das melhores ligas do mundo. Portanto, o Leverkusen tem perfil e qualidade de um campeonato forte. Temos de os respeitar. Em relação aos jogadores, todos que eles têm são jogadores com conhecimento e com qualidade. Não quero destacar ninguém em particular.».