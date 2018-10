Em noite Milionária: Manchester City arrasa na Ucrânia, Atlético tropeça na Holanda

O Hino emblemático da UEFA: Champions League arrepiou a quarta-feira do futebol europeu e, em solo ucraniano, o Manchester City assumiu o favoritismo e bateu o Dínamo de Kiev por 1-3. Na Holanda, o Atlético de Madrid jogou pelo seguro e não foi álem de um 0-0 frente ao PSV. Nesta apaixonante competição tudo ficará decidido dentro de 2 semanas, nas cidades de Manchester e Madrid.

Manchester City mostra que é tubarão

Em Kiev, o Manchester City assumiu-se como o principal favorito a passar esta eliminatória frente ao Dínamo. Na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, os citizens tinham a responsabilidade de provar de uma vez por todas que são muito mais do que um lote de craques em campo, acabando por confirmar essa supremacia nas 4 linhas. Ao minuto 15, Aguero respondeu com assertividade a um passe de Touré para inaugurar o marcador e gelar ainda mais o intenso Inverno que preencheu as bancadas do Dínamo. Em vantagem no marcador numa fase precoce do encontro, o City ganhou confiança na circulação de bola e foi sem surpresa que, a 5 minutos do descanso, colocou o esférico das estrelas nas redes dos ucranianos. Numa altura crucial da 1ª parte, o espanhol David Silva furou as redes e deixou os ingleses muito confortáveis para encararem a 2ª metade do duelo.

Para o 2º tempo, a equipa que eliminou o FC Porto da fase de grupos entrou decidida a minimizar os estragos no seu próprio reduto e, ao minuto 58, Buyalskyy colocou justiça no marcador, e renascia assim a esperança da formação dos portugueses Antunes e Miguel Veloso. O Manchester City aprendeu com o golo sofrido e manteve as suas redes a 0 na restante partida. A um minuto do fim o costa-marfinense Touré fechou as contas do marcador com chave de ouro, dando colorido a uma exibição fantástica do portentoso médio africano.

Foto: Facebook do Manchester City

Para a 2ª mão dos oitavos-de-final em Inglaterra o City deverá gerir o resultado alcançado fora de portas, cabendo ao Dínamo de Kiev aproveitar o golo que marcou nesta 1ª mão para tentar assustar a toda poderosa equipa de Aguero e companhia. Racionalmente falando, o Manchester City pode começar a preparar a viagem para os quartos-de-final da prova mais espetacular do futebol europeu.

Atlético de Madrid cínico guarda os trunfos para a 2ª mão

Em terras holandesas, o Atlético de Madrid defrontou, na primeira mão dos oitavos-de-final da Champions, o líder do campeonato do seu país, PSV. Os holandeses foram a maior surpresa da fase de grupos da Liga Milionária e Simeone não poupou a sua equipa ao habitual rigor tático e defensivo que aplica nas suas equipas. O jogo acabou por ser bem disputado a meio-campo com supermacia para os espanhóis em número de oportunidades de golo.

Na 2ª parte, com o 0-0 a subsistir, o favorito Atlético preferiu não arriscar tudo na busca descontrolada por um golo, deixando todas as decisões para o jogo da 2ª mão em solo madrileno. O PSV irá à capital espanhola para continuar a surpreender o futebol europeu, mas o jogo calculista do Atlético, aliado a jogadores de altíssima qualidade, deverão ser fatores que farão pender a eliminatória a seu favor.

Foto: Facebook do Atlético de Madrid

Depois dos triunfos do Barcelona frente ao Arsenal e do empate da Juventus frente ao Bayern, a quarta-feira europeia reservou mais dois extraordinários jogos, ficando a expetativa para uma 2ª mão absolutamente fascinante dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.