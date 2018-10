O Sporting, fora das competições europeias

Muito Obrigado por ter estado connosco nesta tarde. Continue a acompanhar-nos aqui na VAVEL PORTUGAL! Boa noite!

O Sporting está fora das competições europeias. Os leões chegaram a ameaçar e a amedrontar o Bayer Leverkusen, depois de uma primeira parte, no geral, bem conseguida pelos leões. A equipa reagiu bem ao primeiro golo germânico, empatando pouco depois. No início da segunda parte o Sporting esteve por cima na partida, acreditando plenamente que poderia dar a volta à eliminatória; todavia, e quando o Bayer também temia pela sua liderança, os alemães foram eficazes e beneficiaram da inspiração de Bellarabi para recolocarem-se em vantagem. A partir daí o Sporting não mais foi capaz de reagir; desconcentrado e desmotivado, o leão permitiu novo golo alemão já na fase final da partida, pondo ponto final na questão. Com nova derrota na Alemanha, o Sporting diz adeus à Europa, contudo, e principalmente olhando para o jogo de hoje, fica a ideia de que os leões tinham capacidade para fazer muito melhor, e que a discrepância qualitativa não é a que fizeram querer.

Final da partida! Vitória do Bayer Leverkusen por 3-1! O Sporting está fora da Liga Europa

90+2´ Chicharito perto do golo, remate do mexicano e Jefferson a tirar em cima da linha

90´ Quatro minutos de compensação

88´ Substituição no Bayer. Sai Papadopoulos, entra Kruse

87` GOLO DO LEVERKUSEN! PASSE LONGO DE TAH, EXCELENTE RECEPÇÃO E REMATE DE ÇALHANOGLU POTENTÍSSIMO, SEM HIPÓTESES PARA PATRÍCIO!

83´ Remate de Jedvaj, sem perigo

80´ Cartão amarelo a Mehmedi

79´ Substituição no Sporting. entra Gelson, sai Bruno César

68´ Cabeceamento de Chicharito para defesa fácil de Patrício

67´ Substituição no Sporting. Sai Téo, entra Slimani

65´ GOLO DO LEVERKUSEN! BELLARABI NA ESQUERDA, A FLECTIR E A REMATAR CRUZADO, SEM HIPÓTESES PARA PATRÍCIO. GRANDE GOLO!

Segunda parte começa muito morna. Sporting está por cima, mas não consegue criar perigo

62´ Substituição no Sporting, sai Mané, entra Bryan Ruiz

61´ Substituição no Bayer. Sai Kiessling, entra Ramalho

58´ Cruzamento de Bruno César e Mané, podendo rematar, prefere tentar a assistência, sem sucesso

57´ Patrício assusta! ao sair para aliviar uma bola, o guardião leonino falhou o pontapé, mas depois corrigiu

Começa a segunda parte

Substituição ao intervalo no Bayer. Entra Mehmedi, sai Julian Brandt

O Sporting demorou a estabilizar na partida e passou por alguns sustos nos minutos iniciais. Todavia, e com o passar dos minutos, os leões encontraram o seu jogo, muito à base de transições rápidas ou lançamentos para as costas da defesa do Bayer. No seu melhor momento a equipa de Alvalade sofreu um golo em contra-ataque; contudo o Sporting reagiu e chegou ao empate poucos minutos depois...mas ainda falta, pelo menos, um golo. Jogo equilibrado mas com muito pouco espaço.

Intervalo em Leverkusen! 1-1 no marcador!

38´ GOOOOLO DO SPORTING!! CRUZAMENTO DE JOÃO PEREIRA, O PRIMEIRO REMATE DE MANÉ VAI CONTRA LENO, MAS NA RECARGA JOÃO MÁRIO NÃO PERDOA!!

37´ Carlos Mané, com tudo para fazer o golo, prefere jogar para trás!

No momento de maior estabilidade, o Sporting sofre o golo no contra-golpe. Nas contas da eliminatória nada muda, os leões precisam de dois golos.

33´ Cartão amarelo a William Carvalho por falta sobre Bellarabi

30´ GOLO DO LEVERKUSEN! CONTRA ATAQUE PELA DIREITA, ASSISTÊNCIA DE CHICHARITO PARA BELLARABI QUE REMATA FORTE PARA O FUNDO DA BALIZA!

26´ João Mário lança Bruno César, o brasileiro remata forte para boa defesa de Leno

Primeiro quarto-de-hora com maior ascendente do Bayer. Os alemães estão muito agressivos no meio-campo, não deixando os leões respirarem e contruírem jogo; o Sporting procura o erro adversário para lançar rápidos ataques

12´ Quase o golo do Leverkusen! Primeiro remate de Wendell, defesa de Patrício e depois Ewerton tirou a bola da zona de perigo. Que aflição

9´ Livre da direita batido por Çalhanoğlu, a bola cruza toda a baliza, sem que ninguém desvie

6´ Remate de Bellarabi a sair muito por cima

3´ Cruzamento na esquerda de Bruno César, remate de primeira de Mané a sair por cima

2´ Livre batido e Papadopoulos a cabecar para as mãos de Patrício

ARRANCA A PARTIDA!

17:50 - Equipas recolhem aos balneários. Daqui a pouco o início da partida

17:30 - Ambas as equipas já fazem exercícios de aquecimento

17:15 - Os guarda-redes do Sporting já aquecem no relvado

17:06 - BAYER LEVERKUSEN: Leno; Jedvaj, Tah, Papadopoulos e Wendell; Bellarabi, Kramer, Çalhanoğlu e Brandt; Kiessling e Chicharito Hernández.

17:05 - SPORTING: Rui Patrício, João Pereira, Naldo, Ewerton e Jefferson; João Mário, William Carvalho, Aquilani e Bruno César; Carlos Mané e Téo Gutierrez

17:00 - Já temos onzes oficiais!

«Não acredito que a estatística possa ter tanta influência em apenas 90 minutos. O Sporting tem uma equipa muito forte, talvez a mais forte dos últimos anos. Por isso temos de estar muito concentrados. Precisamos de jogar como em Lisboa, temos de ter um desempenho de todo e dar 100 por cento. O Sporting é boa equipa.».

16:00 - Apesar do histórico negativo do Sporting na Alemanha, Roger Schmidt não acredita que tal irá ter alguma influência na partida de hoje.

«Tenho os dois jogos na cabeça. Um de cada vez. Vamos tentar perceber no treino de hoje [quarta-feira] como é que a equipa está. Jogámos na segunda-feira, ontem fizemos trabalho de recuperação e amanhã voltamos a jogar. Há muitas indefinições na minha cabeça. Vou ver a resposta de alguns jogadores para escolher a melhor equipa. Jogue o jogador A ou B a tarefa será difícil, como em Alvalade, mas temos as nossas possibilidades e acreditamos ter a capacidade para fazer aqui o que o Bayer Leverkusen fez em Lisboa.».

Foto: abola.pt

15:45 - Jorge Jesus acredita que o Sporting é capaz de fazer no BayArena aquilo que o Leverkusen fez em Alvalade na primeira mão

15:30 - Do lado do Bayer Leverkusen, o treinador Roger Schmidt não pode contar com o defesa Ömer Toprak, ao que se juntam Kevin Kampl e Aránguiz. Em dúvida estão ainda Lars Bender e Hakan Çalhanoğlu

15:00 - Para a deslocação à Alemanha, Jorge Jesus já pode contar com Bruno César e Naldo, recuperados das respectivas lesões, William Carvalho, que ficou de fora do jogo com o Boavista, e ainda com Hérnan Barcos, preterido no jogo anterior por opção técnica. De fora, e para além dos lesionados Paulo Oliveira, André Martins, Adrien Silva e Bruno Paulista, Jesus não pode contar com o castigado Rúben Semedo.

14:45 - A última ocorreu precisamente na época passada, e também nos 16avos de final da Liga Europa. Os leões foram a Wolfsburgo perder por 2-0, graças a dois golos de Bas Dost. A equipa de Alvalade acabaria eliminada posteriormente.

14:30 - Assim, os leões terão de fazer o que ainda não foi feito, ou seja, vencer na Alemanha. O saldo nos jogos em casa alemã é deveras negativo; em onze deslocações o Sporting contabiliza um empate e dez derrotas.

14:15 - Na partida da primeira mão os alemães foram mais fortes, vencendo em Alvalade por 0-1, com um golo de Karim Bellarabi. Agora em solo germânico apenas o triunfo interessa ao Sporting se quiser ultrapassar esta eliminatória.

(foto: www.skyscrapercity.com)

14:00 - Boa tarde e sejam muito bem-vindos à transmissão e em directo do Bayer Leverkusen x Sporting, partida da segunda-mão dos 16avos de final da Liga Europa. No Bayarena irá decidir-se quem segue em frente e quem fica pelo caminho.