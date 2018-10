Última hora: Adrien KO falha jogo na Alemanha

Na tarde desta Quinta-Feira chegou a confirmação da lesão de Adrien Silva. O capitão dos sportinguistas falha assim o duro embate na Alemanha para a Liga Europa, ficando em dúvida para a deslocação a Guimarães em jogo para a Liga NOS. O número 23 de Alvalade tem sido fundamental para Jorge Jesus e, com o derby lisboeta tão próximo, os leões terão cautelas na utilização do médio.

Adrien de fora, João Mário ou Aquilani?

O capitão dos felinos Adrien Silva é uma baixa de vulto para o desenho tático de Jorge Jesus para atacar a eliminatória diante a difícil formação do Bayer Leverkusen. Em causa está a passagem aos oitavos de final da Liga Europa e, como tal, Jorge Jesus deverá apostar em João Mário a pivot à frente de William Carvalho, que ocupa a posição 6. O italiano Aquilani é uma hipótese, mas João Mário tem mais rotinas a jogar com William, ficando portanto a decisão no lado do treinador do Sporting CP. Adrien fica também em dúvida para o jogo frente ao Guimarães, devendo o Sporting ter prudências na forma como gere o estado físico do lusitano tendo em vista a proximidade do embate frente ao Benfica a 5 de Março.