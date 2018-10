Resultado Porto x Dortmund na Liga Europa 2015/16 (0-1)

Da nossa parte, é tudo. Obrigado por ter estado desse lado. Continue a acompanhar a atualidade desportiva aqui, em Vavel Portugal.

De resto, fica ainda uma nota para o facto do golo desta partida ter sido obtido irregularmente e para duas bolas aos ferros já perto do final, por intermédio de Brahimi (à barra, aos 87') e de Mkhitaryan (ao poste, aos 90'). Do lado portista, destaque para a exibição de Danilo, que talvez tenha sido o melhor elemento azul e branco em campo.

58'. Cartão amarelo para Burki.

Maxi Pereira está de volta às escolhas de Peseiro

15:50. Já o Dortmund chega ao Dragão depois de duas vitórias conseguidas na mesma semana. Na Bundesliga e no duelo com o Leverkusen, a equipa de Tuchel acabou por levar a melhor após vencer por 1-0. Uma semana bastante favorável para a equipa alemã, mas que poderá terminar mal, esse pelo menos é o desejo do FC Porto.

FC Porto x Borussia Dortmund jogo em directo

15:40. Na caminhada da Europa, este será o segundo jogo do FC Porto orientado por José Peseiro. Os Dragões chegam de uma derrota pesada na Alemanha, mas de uma vitória saborosa na Liga frente ao Moreirense por 3-2. Os azuis e brancos ainda estiveram a perder, mas graças à vontade demonstrada em campo, os golos de Laýun, Suk e Evandro conquistaram os 3 importantes para a equipa da cidade Invicta.

15:30. O FC Porto chega ao jogo desta quinta-feira entre a espada e a parede. Os azuis e brancos perderam a primeira-mão na Alemanha e para sonharem com os oitavos precisam de 3 golos.

(foto: DN)

15:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Porto x Dortmund, partida referente à segunda mão dos dezasseis avos-de-final da UEFA Liga Europa 2015/2016 que será disputada no Estádio do Dragão a partir das 20:05 horas. Siga o minuto a minuto do Porto x Dortmund, grátis, em Vavel Portugal.