Ricardinho e João Sousa: os portugueses a brilhar lá fora

Se há dez anos atrás falassemos em Ricardinho e em João Sousa saberia de quem se tratava? Hoje é impossível falar em desportistas portugueses sem falarmos destas duas estrelas. Uma no futsal, outra no ténis, são eles, dois dos atletas, que levam o nome de Portugal além fronteiras.

Ricardinho: o melhor do Mundo e o mágico do futsal

Aos 30 anos e a jogar no Movistar, Ricardinho, viu finalmente reconhecido o trabalho de 14 anos de carreira. O jogador português é, actualmente, o Melhor Jogador de Futsal do Mundo. 18 titulos e 26 golos depois, o ala internacional português já percebeu que não tem nada a provar a ninguém.

Começou a carreira no Futebol 11 na equipa das Estrelas de Fânzeres na cidade de Gondomar, mas desde muito cedo percebeu que a sua vocação era outra. Os relvados eram bons, mas era no pavilhão que tudo acabava por fluir com mais naturalidade. Depois de ter passado uma temporada ao serviço do Miramar, foi em 2003/2004 que chegou aos grandes do futsal em Portugal. O Benfica apostou nele e durante 7 temporadas, Ricardinho foi a estrela maior do clube da Luz. Quando foi vendido aos japoneses do Nagoya Oceans, o receio de não conseguir regressar ao Benfica fez-se sentir em todos os adeptos, a verdade é que mais tarde ainda haveria de voltar, precisamente do mesmo sitio para onde foi vendido, mas desta vez a titulo de empréstimo.

(foto: Mais Futebol )

Ainda antes de regressar a Lisboa, Ricardinho passou pelo CSKA e ainda esteve meia temporada ao serviço dos japoneses antes de rumar ao Inter Movistar, clube onde ainda se encontra actualmente. E foi precisamente o clube espanhol que o levou até ao topo do Mundo do Futsal. Actualmente, o jogador português tem 16 golos em apenas 14 jogos.

Ricardinho faz o que quer dentro de um pavilhão, tem velocidade e visão táctica em cada jogada onde participa, mas são os grandes golos, que muito considerariam ser impossiveis de marcar, que fazem dele o Mágico do Futsal que o Mundo do Desporto tão bem conhece. Aos 30 anos, o final da carreira pode, ou não estar por perto, mas a verdade é que o Melhor Jogador de Futsal do Mundo é português e é o melhor de todos os tempos.

João Sousa : O conquistador

26 anos, o melhor tenista português de todos os tempos tem apenas 26 anos. João Sousa começou a jogar com apenas 7 anos, depois de vencer alguns torneios ao nível da formação, o tenista de Guimarães resolveu, aos 15 anos seguir a carreira em Barcelona, onde ainda hoje é treinado pelos portugueses Luís Miguel Coutinho e Frederico Marques.

Actualmente, João Sousa ocupa o 33º lugar do ranking ATP e é o tenista português com a melhor classificação de sempre na história do ténis em Portugal.

Quem vê o vimaranense jogar sabe que João Sousa consegue impressionar até os mais cépticos. Na categoria simples, o tenista português conta com 2 titulos e em 184 jogos conta com 93 derrotas e 91 vitórias. O mundo do ténis é pesado, mas nem por isso João Sousa desistiu de tentar e está à vista aquilo que consegue fazer com o talento que tem.

Com toda a certeza que daqui a alguns anos, quando o português terminar a carreira, será recordado por muitos como o melhor de sempre. Acima de tudo, merece.

Está mais que visto que o que é Nacional é bom. Ricardinho e João Sousa são a prova viva disso mesmo.