21 jogadores da Liga NOS na lista dos mais importantes do mundo

A prestigiada revista “World Soccer” nomeou uma lista dos 500 jogadores mais importantes a nível mundial, na qual se incluem 21 que atuam na Liga NOS. Como base de selecção esta publicação teve em conta, não só a qualidade intrínseca do jogador, como também o seu mediatismo, importância na respectivas selecção nacional, ou ainda jovens talentos a despontar.

Como não poderia deixar de ser, os três ‘grandes’ estão bem representados nesta lista. Do Sporting e do FC Porto constam sete jogadores; do Benfica constam cinco; e do Sporting de Braga e o Paços de Ferreira consta apenas um de cada.

Assim, do Sporting constam Adrien Silva, capitão e jogador da formação leonina, João Mário actualmente a afirmar-se como uma certeza do futebol luso; William Carvalho jogador há muito referenciado por grandes clubes europeus; Paulo Oliveira, o grande patrão da defesa leonina; Rui Patrício, titular pelos leões e seleção nacional; Slimani que, na sua terceira época ao serviço dos leões é dos melhores pontas de lança a jogar na Europa; e ainda Jonathan Silva, emprestado ao Boca Juniors da Argentina para jogar com mais regularidade.

Do FC Porto destacam-se Aboubakar, o homem-golo dos dragões; Héctor Herrera, figura chave do meio-campo portista; André André, contratação que pegou de estaca nos azuis-e-brancos e já é internacional; Brahimi, o desiquilibrador argelino; Danilo Pereira, já uma certeza do futebol português; Miguel Layún, jogador com mais assistências na liga, e finalmente Rúben Neves, já capitão dos dragões com apenas 18 anos.

Quanto ao Benfica cinco são os nomes: Nico Gaitán, extremo argentino; Jonas, o melhor marcador do nosso campeonato, Gonçalo Guedes e Renato Sanches, dois produtos oriundos da academia do Seixal que têm despontado na equipa principal; e por fim o recente reforço sérvio Luka Jovic.

Já Sporting de Braga e Paços de Ferreira estão representados, respectivamente, por Rafa Silva e Diogo Jota, dois jovens talentos do nosso futebol.

Destes 21 jogadores escolhidos, dezassete são portugueses, mostrando que Portugal forma grandes jogadores. E, como não poderia deixar de ser, nesta lista ainda se incluem outros jogadores portugueses que jogam noutros campeonatos, como é o caso de Cristiano Ronaldo e Pepe (Real Madrid), André Gomes (Valência) e Bernardo Silva e João Moutinho (Mónaco).