Belenenses x FC Porto: só os três pontos interessam

Liga dos Campeões, Liga Europa e Taça da Liga já lá vão e, para o FC Porto, só a vitória no campeonato salva uma época que, até agora, pouco tem de positivo. A onze jornadas do fim do campeonato, os azuis e brancos são terceiros classificados (52 pontos), a seis pontos do líder Sporting e a três do segundo, o Benfica. Para a equipa do Belenenses será uma oportunidade de consolidar, ainda mais, a sua posição no meio da tabela (décimo classificado com 28 pontos).

FC Porto obrigado a vencer

Sem margem de erro. É assim que a equipa azul e branca encara não só o jogo de amanhã, mas toda a restante temporada. A final no Jamor está praticamente assegurada, mas nem a vitória na competição deixa sequer a época dos 'dragões' positiva. O título de campeão é o principal objetivo e para isso terão que vencer grande parte (ou todos) os jogos, visto não dependerem de si próprios, embora ainda faltem disputar 33 pontos.

Embora com discurso de "jogo a jogo", José Peseiro sabe que só a vitória interessa, no jogo de amanhã: "Sabemos da responsabilidade da exigência, e também sabemos que temos capacidade para fazer o nosso melhor para vencer este jogo, que é importante para nós". Face às baixas, nomeadamente no setor mais recuado, o técnico portista reconheceu total confiança nos jogadores disponíveis: "Acredito em todos os meus jogadores, tenho confiança em todos eles. Quero uma equipa coletiva e solidária. Queremos ser fortes amanhã, isso é que é decisivo." Miguel Layún, por castigo, e Martins Indi, por lesão, são as baixas mais importantes na equipa do Dragão, regressando à lista de convocados Chidozie e Alberto Bueno, há muito afastado por lesão.

Um Belém que se quer afirmar

Ocupando o décimo lugar da tabela, com 28 pontos conquistados, está a equipa do Belenenses, agora orientado pelo espanhol Julio Velázquez. No que toca ao principal objetivo, a manutenção, a equipa do Restelo encontra-se numa situação confortável, tendo mais nove pontos que a zona de risco, ocupada pela Académica de Coimbra. No entanto, toda a estrutura do clube não quer lugar para facilitismos, lembrando que no futebol tudo pode mudar de um momento para o outro.

O técnico espanhol voltou a afirmar que só a manutenção passa pela cabeça da estrutura do Belenenses e reitera a vontade de conquistar os três pontos frente ao FC Porto: "O nosso objetivo passa por garantir a manutenção. Vamos encarar o jogo com toda a normalidade e não temos nada a perder. Sabemos que é um rival com virtudes, mas também com algumas debilidades. Vamos procurar a vitória". Mesmo tendo a pior defesa da competição (50 golos sofridos) e a dúvida em torno do defesa-central (e capitão) Gonçalo Brandão, Velászquez afirma confiar nos seus orientados: "Não gosto de falar de baixas. Confiamos em todos os jogadores a cem por cento. Não gosto de queixar-me se falta um ou outro jogador.".

João Capela será o árbitro da partida, assistido por Ricardo Santos e Tiago Rocha. A função de quarto árbitro está entregue a José Almeida.

"Onzes" prováveis