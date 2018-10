O City vence o favorito Liverpool nas grandes penalidades

19:20. Da nossa parte, é tudo, muito obrigada por terem ficado desse lado!

19:20. E que jogo este! Depois de muito lutar!

O CITY VENCE A TAÇA DA LIGA INGLESA!

Se yaya touré marcar fica decidido...

Defende Caballero!

Marca AGUERO! Mais uma vez foi por pouco...

Defende Caballero! Coutinho tentou surpreender e acabou surpreendido...

Marca NAVAS! Mignolet não defendeu por pouco!

Defende Caballero! O remate de Lucas foi defensável!

Falha Fernandinho! O poste ajudou...

Marca HENDERSON!

Serão os reds os primeiros a atirar

19:05. Os jogadores aproveitam para descansar.. e os treinadores para escolherem quem vai atirar-

19:05. Vamos mesmo às grandes penalidades! Que jogo!

FINAL DA PARTIDA

Cada vez mais se acredita nas grandes penalidades....

119'. Cruzamento de Yauya Touré, corta a defesa dos reds. Novo canto... desta vez do outro lado para novo corte.

Desentendimento grande entre Yaya Touré e Lallana. As emoções começam a falar por si.... Levam os dois cartão amarelo.

116'. Cruzamento de Navas, cortou a defesa do Liverpool.

114'. Canto batido por Navas, Otamendi não saltou o suficiente... está perigoso o City!

112'. Um mau atraso de Milner quase que ofereceu o golo a Aguero!

110'.Substituição: Sai David Silva entra Bony no City!

109'. Cartão Amarelo para Otamendi.

SEGUNDA PARTE DO PROLONGAMENTO!

Devido a problemas técnicos que nos são totalmente alheios, a nossa transmissão encontrava-se interrompida. As nossas mais sinceras desculpas!

PRIMEIRA PARTE PROLONGAMENTO

90' SUBSTITUIÇÕES NO MANCHESTER CITY! Saem: Sagna e Fernando. Entram: Zabaleta e Navas.

Já voltamos! Voltem connosco!

Recordamos que, ao contrário de Klopp, Pellegrini poderá fazer 3 alterações.

Vamos para prolongamento! Que grande segunda parte esta. O City chegou à vantagem, o Liverpool foi acreditando e já quando os Citizens se viam com a Taça na mão, chegou Coutinho e relançou o jogo.

90 MINUTOS

LIVERPOOL 1-1 CITY

Pellegrini é um homem tranquilo e com 3 alterações para fazer ainda!

91'. Fernandinho cruza, Sterling cabeceia, mas a bola saiu à figura de Mignolet.

Mais 4 minutos no Wembley antes do final da partida!

89'. FOI POR POUCO! Depois de um canto de Sterling, Yaya Touré cabeceia e a defesa do Liverpool corta sem saber como!

87'. Cartão Amarelo para Kompany.

86'.MIGNOLET! Remate de Fernando, com o guarda-redes a salvar o empate!

Cartão amarelo para Coutinho por ter tirado a camisola.

Na recarga de um remate de Lallana, Coutinho atirou forte para o fundo da baliza de Caballero. Temos Taça até ao fim!

84'. GOLOOOOOOO DO LIVERPOOL!

82'. Livre de Milner, directamente para as mãos de Caballero.

80'. Substituição: entra Origi sai Firmino no Liverpool.

80'. Cruzamento de Aguero pela direita e Sterling volta a falhar!

77'. Milner demorou tempo demais.... A bola sobrou para a defesa do City. Os jogadores do Liverpool não estão a conseguir pensar.

76'. Sucedem-se os fora de jogo tirados aos reds.

Klopp é um treinador preocupado....

71'. Substituição: entra Lallana sai Moreno no Liverpool.

69'. Remate forte de Aguero para uma defesa a dois tempos de Mignolet... está perigoso o City!

66'. Livre directo de David Silva, por cima da baliza de Mignolet uma vez mais...

64'. Cartão Amarelo para Moreno por falta sobre Fernandinho.

62'. Aguero cai na área do Liverpool sozinho com Moreno. Oliver deixa passar...

Está mais perigoso o City, ainda assim os reds não deixam de procurar o golo.

60'. STERLING! Como é que é possível? O avançado do City atirou ao lado de baliza aberta!

59'. Cruzamento de Can, cortou a defesa do City a tempo. A equipa de Klopp voltou a acordar para a partida e quer o golo do empate!

56'. Grande oportunidade para o Liverpool! Jogada estudada por parte da equipa de Klopp faz com que a bola chegue a Milner, mas o remate saiu torto e a bola saiu por cima! Tenta o empate a equipa dos Reds.

53'. Cartão Amarelo para Clyne.

52'. A equipa de Klopp perdeu a concentração desde o golo do City.

Grande jogada dos citizens! Assistência de Aguero para o remate cruzado de Fernandinho, Mignolet fica muito mal na fotografia. estão na frente os pupilos de Pellegrini!

49'. GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO CITY!

48'. Grande contra-ataque de Aguero, mas a bola acaba por sair por cima da baliza de Mignolet.

SEGUNDA PARTE

Sai o City

17:24. Jogo equilibrado no Wembley. Os reds até entraram melhor, mas os citizens precisaram de um susto de Moreno para abrir os olhos e começar a jogar futebol. Espera-se uma boa partida para o segundo tempo.

INTERVALO

LIVERPOOL 0-0 MANCHESTER CITY

45'. Depois de uma grande jogada de Milner, o cruzamento para a área chega a Coutinho que fez um remate tão torto que fez a bola regressar para trás...

44'. Corte de Milner, mas Otamendi fica muito queixoso....

42'. Entrada feia de Lucas sobre Aguero, dá um livre frontal para o City...

40'. Entrada feia de Fernando sobre Coutinho, ainda assim sem intenção.

38'. Segundo canto consecutivo para o City. E novo canto sem qualquer perigo para a baliza de Mignolet.

34'. Remate de Sterling, a bola sai ao lado da baliza de Mignolet.

33'. Livre batido por Milner, cruzamento de Coutinho, com a bola a navegar na área e a sair ao lado da baliza de Caballero.

32'. Livre lateral perigoso para a baliza de Caballero...

27'. Remate de Firmino, mas muito, muito, por cima da baliza. O Liverpool está a facilitar e o City vai sendo cada vez mais perigoso....

25'. Substituição entra Toure, sai Sakho no Liverpool. Ficou com muitas queixas Sakho.

23'. AO POSTE! Num lance de contra-ataque, Aguero atirou forte e Mignolet ainda defendeu, mas a bola acabou por bater no poste!

21'. Livre lateral para o City, podia ser perigoso, mas cortou a defesa do Liverpool.

Recuperam os dois jogadores, segue o jogo.

16'. O jogo está parado para assistir Sakho e Can. Os dois jogadores dos reds deram uma cabeçada na sequência de um lance e ficaram queixosos.

15'. Concluidos os primeiros 15 minutos da partida podemos agora dizer que o jogo está mais equilibrado. O Liverpool entrou melhor, mas o City conseguiu acordar a tempo e tem tentado criar o perigo em lances de contra-ataque.

11'. Grande jogada do City, mas a defesa dos Reds conseguiu cortar a tempo... O jogo está agora mais equilibrado.

8'. Na sequência de um livre, o remate de Fernandinho foi forte, mas saiu muito por cima da baliza de Mignolet.

6'. O passe de Coutinho foi com muita força, a bola esteve perto de chegar a Sturridge.

4'. Primeiros minutos de jogo com os reds mais atrevidos que o City, obrigando a equipa de Pellegrini a encostar à defesa.

1'. Moreno remata à baliza, mas sem perigo.

APITO INICIAL

Sai o Liverpool

16:28. Ouve-se agora o hino no Wembley.

16:26. As equipas entram agora em campo.

16:21. O Wembley está cheio para ver os gigantes ingleses!

16:20. A Taça também já está em campo!

16:17. Tudo pronto para o inicio da partida!

15:58. Já aquecem as equipas!

15:46. ONZE INICIAL MANCHESTER CITY: Caballero; Sagna, Kompany, Otamendi, Clichy; Fernando, Fernandinho, Toure, Silva, Sterling; Aguero.

15:45. ONZE INICIAL LIVERPOOL: Mignolet; Clyne, Lucas, Sakho, Moreno; Can, Henderson, Milner, Firmino, Coutinho; Sturridge.

14:00. Recordemos que no último jogo entre as duas equipas, esta temporada, terminou com uma vitória do Liverpool por 4-1 em Manchester. Apesar de tudo, a equipa de Pellegrini parte para esta final com mais 9 pontos na Premier League que os reds.

13:30. Já Pellegrini, sabe a importância que tem uma vitória numa Final para uma equipa que precisa de motivação «Vencer um título em fevereiro seria uma óptima maneira de dar confiança a mais para o que resta da temporada. Ainda estamos na luta pela Premier League e não podemos desistir da Champions, uma vez que vencemos a primeira partida dos oitavos de final.»

13:00. Para o jogo desta tarde nenhum dos treinadores divulgou a lista de convocados, mas Klopp mostrou-se honrado e com vontade de vencer « Existem muitos treinadores que trabalham uma vida inteira e não conseguem chegar a uma final. É gratificante que estejamos numa final assim em tão pouco tempo. Estou há muito tempo no futebol para reconhecer que eu sou ganancioso por resultados».

12.45. No que à história diz respeito a equipa de Klopp leva uma vantagem larga. Na história das duas equipas foram 172 os jogos realizados onde os reds são os claros favoritos com 84 vitórias contra 44 vitórias do City e 44 empates. No que à Taça da Liga Inglesa diz respeito, a história repete-se, nos 6 jogos realizados, o Liverpool venceu 3, concedeu dois empates e viu a vitória escapar-lhe apenas por uma vez. A verdade é que o City quer mudar a história e hoje poderá ter a oportunidade certa para que isso aconteça.

12:25. Já o Liverpool, chega à final com 11 golos marcados. Aguero, Bruyne, Yaya Touré e Sterling serão as principais armas para o ataque da equipa de Klopp.

12:15. A equipa de Pellegrini tem o melhor ataque da prova esta temporada. O Manchester City chega à final com 17 golos e conta que hoje à tarde Milner, Coutinho, Firminino e Benteke para que isso continue.

12:00. Já o Liverpool também chega com uma importante vitória na manga. A equipa de Klopp garantiu na passada quinta feira a passagem aos oitavos de final da Liga Europa após ter garantido uma vitória frente ao Augsburg por 1-0. Já na Premier League, a vitória por 6-0 em casa do Aston Villa deu outro ânimo à equipa, mas na Taça de Inglaterra as contas são outras, a equipa do treinador alemão perdeu por 2-1 frente ao West Ham.

(Foto: Uefa)

11:45. O Manchester City chega ao jogo desta tarde depois de uma vitória frente ao Dínamo de Kiev por 3-1 na primeira-mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Antes disso, a equipa de Manuel Pellegrini conta com 2 derrotas. Uma com o Tottenham, por 2-1 para a Premier League, e outra com o Chelsea por 5-1 para a Taça de Inglaterra.

(Foto: Uefa)

11:30. Esta será a primeira final da Taça da Liga Inglesa disputada entre Liverpool e Manchester City. Os dois gigantes ingleses medem forças esta tarde, mas só um poderá sair vencedor. Prevê-se um grande jogo!

(Foto: The guardian)

11:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Liverpool x Manchester City , partida referente à Final da Taça da Liga Inglesa 2015/2016 que será disputada no Estádio do Wembley a partir das 16:30 horas. Siga o minuto a minuto do Liverpool x Manchester City , grátis, em Vavel Portugal.