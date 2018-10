Marco Silva faz história na Grécia: Olympiakos sagra-se campeão em pleno mês de fevereiro

Na tarde deste Domingo um português fez história: Marco Silva comandou a equipa do Olympiacos, que precisou apenas de 24 jornadas para ganhar o campeonato grego. Trata-se de um acontecimento épico, uma vez que é a primeira vez na história que um emblema grego chega ao título no mês de Fevereiro. Em 18 anos, o conjunto helénico conquistou 16 campeonatos, e Marco Silva junta-se a Leonardo Jardim e Vítor Pereira como sendo mais um lusitano a fazer sucesso neste clube.

Marco Silva conquista a Grécia

A 28 de Fevereiro de 2016, um português sagra-se campeão grego em apenas 24 jornadas. Na partida deste Domingo, o Olympiacos entrou em campo para enfrentar o Veria e foi em casa que o emblema campeão festejou a vitória do título por 3-0, levando ao delírio o louco Estádio Karaiskákis. A expectativa nas bancadas era intensa, mas David Fuster acalmou os ânimos ao minuto 16, dando um sinal aos adeptos de que a festa do título não iria fugir. Ao intervalo registou-se uma bola a zero para o clube de Marco Silva, e o domínio nas 4 linhas era por demais evidente. O espanhol David Fuster, ao minuto 65, voltou a fazer o gosto ao pé, e com o 2-0 foi impossível conter a eufuria dos associados do Olympiakos. Para brindar a festa com um número mais composto, o mexicano Alan Pulido abriu o champanhe com mais um golo a 7 minutos dos 90 e fixou o 3-0 final.

Foto: olympiacos.org

Depois de Vítor Pereira e Leonardo Jardim, Marco Silva é o terceiro estratega luso a sagrar-se campeão grego, com a agravante incrível de ser o primeiro da história a chegar ao título em Fevereiro. Em 24 jogos, o Olympiakos somou 22 vitórias, 1 empate e uma mísera derrota, o que torna este feito ainda mais épico. É o sexto campeonato consecutivo para o clube e o 43ª da História. Em 18 anos, é o 16º campeonato para o Olympiakos, que é de longe o emblema mais conquistador do país da austeridade. Depois da Taça de Portugal a comandar o Sporting, Marco Silva vence mais um troféu na curta carreira, e tem um potencial tal que seria estranho continuar na Grécia na próxima temporada. Foco ainda para Hernani e Pardo, que também ajudaram à conquista do título depois de terem brilhado na Liga portuguesa na época passada.