Vitória de Guimarães x Sporting: Ganhar ou...ganhar

O jogo desta segunda-feira é muito importante para o Sporting. Os leões não terão vida fácil em Guimarães, diante de um Vitória que ganhou alma com a chegada de Sérgio Conceição. Possivelmente sem Adrien, que está a contas com uma lesão, Jorge Jesus sabe que terá que chegar ao jogo do próximo fim de semana em Alvalade com pelo menos três pontos de avanço sobre o rival Benfica.

Página virada, é um novo capítulo

Depois da eliminação da Liga Europa, diante do Bayer Leverkusen, os leões irão focar todas as suas atenções naquela que é a competição central nos objectivos leoninos: o campeonato. O treinador sabe e tem noção de que um processo de mudança não se faz do dia para a noite, é paulatino e o grande foco do Sporting, neste momento, passa por afirmar-se internamente.

Para isso é preciso vencer o Vitória de Guimarães de Sérgio Conceição. A equipa de Jorge Jesus tem feito um percurso muito sólido no campeonato. Pese embora um ou outro deslize, os jogadores leoninos, a equipa técnica e a direcção estão todos muito unidos e focados no objectivo que é o campeonato. Isso é notório quando o Sporting entra em campo. Jogando melhor, ou pior, é uma equipa de processos bem definidos, com fio de jogo e que sabe o que deve fazer com a bola. É uma equipa objectiva e, quando em maiores apuros, não tem problemas em lançar mãos à obra e trabalhar até atingir o objectivo.

Com a possível ausência de Adrien do jogo de amanhã, o mais certo é que seja substituído por Aquilani. Isto vai, sem dúvida, mudar algumas características do jogo do Sporting. Se o português tem um estilo de jogo muito combativo e pressionante, Aquilani é um jogador que prima pela sua visão e pela forma como organiza jogo. Pode vir a entregar nuances muito interessantes à partida, apesar do seu rendimento nos últimos jogos ter sido algo intermitente.

Já em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo, Jorge Jesus desvalorizou a partida com o Benfica neste momento, apontado baterias ao jogo que o antecede.

Foto: ASF

«Todos os jogos valem três pontos, o próximo é sempre o mais importante, neste caso o de Guimarães. O que é que interessa estar a pensar no segundo jogo quando temos de jogar o primeiro? Os campeonatos fazem-se ganhando jogo a jogo. O futuro está sempre pendente do presente e o que importa é o jogo de amanhã. Os jogadores do Sporting que forem a jogo amanhã, de certeza que vão concentrados nesse jogo e sabem o que eu penso.»

Jesus alertou ainda para as dificuldades que esperam a sua equipa em Guimarães, antevendo um jogo de alta rotação.

«Independentemente do nome dos adversários, os jogos em Portugal são sempre difíceis. Há uma competitividade muito forte e o Vitória é uma equipa que tradicionalmente é difícil. Espero um jogo com intensidade alta, com muita marcação. O Sporting tem de fazer o que tem feito de melhor com os adversários para discutir os três pontos e defender a primeira posição, que é o nosso grande objetivo, cada vez mais defender essa nossa primeira posição.».

Conquistadores vimaranenses à imagem do treinador- guerreiro

Tanto mudou nesta equipa do Vitória desde o último jogo em Alvalade. Recorde-se que, nessa altura, em princípios de Outurbo, a equipa tinha saído goleada de Alvalade, num jogo que tantos sportinguistas temiam, mas que acabou por se tornar fácil. O Vitória já não é essa equipa. Não é uma equipa descaracterizada, amorfa e que se deixa dominar com facilidade.

Essa mudança tem um rosto e é o de Sérgio Conceição. O ex-treinador do Braga mudou muito na equipa vimaranense desde que chegou ao comando. E mudou para melhor. Transmitiu uma ideia de jogo sólida, que os jogadores conseguiram interiorizar e transmitiu também muita da sua garra, que tanto o caracterizou enquanto jogador. Não se perspectiva um jogo fácil e as dificuldades serão, sem dúvida, substancialmente maiores se o compararmos, uma vez mais, com o jogo da primeira volta.

Na antevisão da partida, Sérgio Conceição deixou clara a intenção de que a sua equipa vai entrar em campo pronta para ganhar, estando contudo ciente das qualidades do adversário.

Foto: abola.pt

«Vai ser jogo difícil, frente a equipa que só tem como grande objetivo o campeonato. Os dados dizem tudo: o Sporting tem a melhor defesa e o segundo melhor ataque, é uma equipa bem orientada, mais objetiva e pragmática. Apesar disso tudo, a ambição é de entrar no jogo para ganhar, teremos de ser fortes em todos os momentos do jogo e rigorosos na organização defensiva.».

Castelo tomado de assalto

Apesar das naturais dificuldades, o histórico de visitas do Sporting a Guimarães até é relativamente positivo. Assim, e em 70 partidas para o campeonato, os leões contabilizam 36 triunfos, contra apenas 14 do adversário, sobrando ainda vinte empates. O último triunfo verde-e-branco na cidade-berço deu-se em 2013, quando um golo tardio de Slimani deu os três pontos à equipa de Alvalade.

Já o último triunfo do Vitória deu-se exactamente na temporada passada. Naquela que foi uma das derrotas mais pesadas dos leões em Guimarães, o Vitória venceu por 3-0, graças aos golos de Bouba Saré, André André e um auto-golo de Maurício.

Foto: lusogolo.com

Onzes Prováveis:

Para a viagem a Guimarães, Jorge Jesus tem uma grande dúvida chamada Adrien; o médio sofreu uma lesão antes da partida de quinta-feira e não se sabe se será utilizado na cidade-berço. É de crer que o técnico leonino não arrisque por em campo um jogador que não estará a 100%, e que ainda por cima está em risco de castigo caso veja cartão amarelo. O capitão leonino junta-se aos lesionados Bruno Paulista, Paulo Oliveira e André Martins. Eis o onze provável do Sporting.

Já no Vitória de Guimarães a boa notícia é a recuperação plena de Otávio. O médio brasileiro esteve em dúvida para a partida diante do Sporting de Braga, mas acabou por jogar e ser decisivo no empate a três no derby minhoto. O onze dos vimaranenses não andará longe do seguinte.