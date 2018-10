Benfica x União da Madeira: Gaitán regressa para atacar os madeirenses

Depois do atribulado adiamento do jogo, o Benfica receberá esta segunda feira o União da Madeira em jogo da jornada 24 da Liga NOS. Com Gaitán nas opções de Rui Vitória, o Benfica tentará voar para a liderança, mas não contará com o castigado Eliseu e o lesionado Lisandro. Antes do Derby os 3 pontos são fundamentais, mas caso vejam amarelo, Renato Sanches e André Almeida falharão a deslocação a Alvalade na próxima ronda.

Primeira Volta: depois do nevoeiro, veio o nulo

Na sétima jornada, os encarnados deslocaram-se à Madeira numa partida pobre e sem foco de interesse. Na primeira parte as águias criaram perigo, mas o futebol fluído benfiquista não viajou para a ilha. Na segunda parte, o União da Madeira fechou a porta da sua baliza e não permitiu ao Benfica criar perigo. A igualdade a zero foi justa e as águias estarão feridas para este do jogo na Luz, onde irão em busca da desforra.

Águia não pode facilitar

Para a recepção do Benfica ao União da Madeira, Gaitán regressa aos convocados para atacar o União com a sua magia habitual. Ao revés do argentino, Carcela lesionou-se durante a semana e é baixa confirmada para as opções de Rui Vitória. O central, Lisandro, continua de fora com problemas físicos e Lindelof continuará a formar a dupla de centrais com Jardel. Sem Eliseu por castigo, Sílvio perfila-se como o provável substituto do internacional português par ao embate desta segunda-feira. André Almeida deverá manter a titularidade na lateral direita, mesmo tendo em conta que caso seja admoestado com a cartolina amarela falhará o derby da jornada 25.

No meio-campo, Renato Sanches encontra-se na mesma situação de André Almeida, mas no caso do médio português a situação é mais mediática, uma vez que a influência do número 8 encarnado tem sido fundamental para dinamizar a saída da defesa para o ataque representando neste momento o pulmão do meio-campo benfiquista. Os quatro da frente serão os artistas Gaitán, Pizzi, Jonas e Mitroglou formando um quarteto fantástico que promete demolir o muro defensivo do União da Madeira. A jogar na Luz, o União da Madeira apresentar-se-á com um bloca demasiado defensivo, sendo o papel de Gaitán e Pizzi fundamental para a partir das alas desbloquearem com técnica e criatividade os médios e os defesas madeirenses. O melhor marcador, Jonas, e o matador Mitroglou estão cada vez mais cúmplices nas manobras ofensivas e serão um verdadeiro perigo à solta para o último reduto do União.

União da Madeira: defender e contra-atacar

A recém-promovida equipa de Norton de Matos têm tido uma recuperação soberba na tabela classificativa, tendo registado o feito de ter empatado com o Benfica, mas principalmente ficará para a história a vitória épica frente ao líder Sporting (única derrota dos leões até ao momento). A estratégia é simples e consiste em formar um bloco coeso e equilibrado na defesa, deixando apenas 3/4 unidades soltas para partir para o contra-ataque. Os madeirenses tentarão evitar ao máximo o golo do Benfica, procurando enervar as águias e assim tornar o jogo mais favorável a um empate, ou quem sabe a uma vitória.