Resultado Vitória de Guimarães x Sporting Liga NOS 2015/2016

22:01. Muito Obrigada por terem ficado desse lado connosco, voltaremos a encontrar-nos numa próxima oportunidade!

22:00. O Sporting parte para o Derby com um ponto de vantagem sobre o Benfica. Vai mesmo discutir-se a liderança no próximo sábado!

21:59. Empate a zeros em Guimarães, muitas foram as oportunidades para o Sporting, mas a noite brilhante de Miguel Silva manteve o nulo como resultado final.

FINAL DO JOGO

94'. Amarelo para Dourado.

93'. Barcos tenta virar para a área, mas agarrou Miguel Silva.

92'. Canto para o Vitória, corta Barcos.

4 minutos de compensação.

88'. Cruzamento de Ruiz, era para João Mário, mas cortou a defesa vimaranense.

87'. Remate de Schelotto sai por cima!

86'. Barcos recebe, dá a volta e remata, uma vez mais o guarda-redes diz que não!

83'. Substituição: Entra Barcos sai Slimani.

83'. WILLIAM! Grande jogada de entendimento entre o médio e Bryan Ruiz, no último remate William atira muito perto da baliza....

81'. DEFENDE MIGUEL SILVA! Grande defesa por parte do guarda-redes vimaranense depois de um grande passe de Ruiz!

80'. Amarelo para Marvin.

79'. Remate de William, ao lado da baliza !

79'. Remate de Franci por cima da baliza de Patrício!

78'. Substituição: Sai R. Valente entra Franci.

78'. Substituição: Sai Licá entra V. Andrade.

76'. Substituição: Sai Otávio entra João Afonso.

73'. Expulsão! Josué faz falta sobre Slimani à entrada da área e vê o segundo amarelo.

Recupera o guarda-redes, segue o jogo!

Está muito queixoso Miguel Silva, o jogo está parado.

71'. DEFENDE MIGUEL SILVA! O remate de Bryan foi muito perigoso.

70'. Cáfu fica muito queixoso depois de um lance com Marvin....

69'. Substiuição: Sai Bruno César entra Aquilani.

67'. Levantou Ruiz.... era para Teo Gutierrez, mas a bola saiu pela linha de fundo...

Vai entrar Aquilani.

65'. Continua a faltar a finalização ao Sporting, o Benfica já tem os 3 pontos garantidos....

63'. Grande jogada de ataque por parte do Vitória! O passe de Otávio foi bonito, mas falhou na chegada a Dourado.

62'. Segundo canto consecutivo para o Sporting... e segundo canto sem perigo.

59'. OH BRYAN!!!!! Cruzamento de Schelotto e Ruiz de baliza aberta cabeceia por cima!

58'. Substituição: Sai Gelson entra Teo Gutierrez.

O Benfica ganha por 2-0.

Teo vai entrar na equipa do Sporting.

56'. Amarelo para Josué por falta sobre Ruiz.

55'. Livre de Otávio, procurava Dourado, mas a bola passou a área.

53'. QUASE! Grande jogada do ataque do Sporting, com um passe colocado para Gelson... a pérola leonina entrou na área ainda, mas no momento do remate escorregou...

51'. Amarelo para Patrício por atraso na reposição.

50'. Amarelo para Semedo. Fica de fora no derby.

49'. Otávio fica queixoso depois de um lance com João Mário.

47'. Grande cruzamento de Schelotto! Mas a bola passou pela área inteira....

2ª PARTE

Sai o Sporting

20:55. Voltamos já, voltem connosco!

20:54. Nulo em Guimarães ao intervalo. O jogo foi intenso, cheio de oportunidades e de confusões até! O Sporting esteve ligeiramente melhor, mas ainda assim não conseguiu aproveitar...

INTERVALO

48'. Agarra Miguel Silva sem dificuldade!

47'. Bouba Saré fica muito queixoso depois de um lance com William... a sequência dá livre para o Sporting por galta de Otávio sobre Bruno César.

46'. Acorda! Grande jogada de entendimento por parte do ataque do Sporting, mas no último pontapé, Gelson falhou....

57% de posse de bola para os leões numa altura em que se vão jogar mais dois minutos!

45'. Grande cruzamento de Bruno Gaspar, para uma defesa segura de Patrício!

45'. Retoma o jogo!

44'. O jogo está parado para assistir Josué e Miguel Silva. Está com muitas queixas o guarda-redes do Vitória.

42'. Intenso, intenso, intenso! O jogo está bom, muito rápido e com muita qualidade técnica!

41'. Remate de Gelson para uma defesa apertada do guarda-redes do Guimarães!

40'. A bola desviou em João Mário, na sequência do canto, o remate de Henrique Dourado sai por cima!

39'. Livre perigoso para o Guimarães à entrada da área de Patrício!

38'. Amarelo para Miguel Silva por atrasos na reposição!

36'. AGARRA PATRÍCIO! Depois de um lançamento lateral, Henrique Neto rematou e a bola por pouco não entra! Agarrou bem a bola o internacional português.

36'. Um jogo muito fisico esta noite em Guimarães.

33'. Amarelo para William Carvalho por falta sobre Otávio.

29'. Dalbert faz o cruzamento e é por muito pouco que a bola não chega a Valente! Esteve perto o golo do Guimarães.

25'. Que confusão!!! Dalbert faz falta sobre Schelotto e o jogador leonino levantou-se para ir confrontar o vimaranense. Teve de ser afastado do colega, uma confusão enorme! Jorge Jesus entrou em campo e teve de repreender o jogador do sporting. Amarelo para os dois.

22'. Ricardo Valente, Henrique Dourado e Schelotto estão no chão. Os dois homens do Guimarães ficaram queixosos depois de um lance à entrada da área de Patrício com Coates.... Entretanto Schelotto já recuperou.

20'. OUTRA VEZ! Cruzamento de Schelotto, cabeceamento de Slimani, mas bola por cima....

20'. JOÃO MIGUEL! Bryan Ruiz cruzou e Coates não rematou, porque viu o guarda-redes do Guimarães a chegar primeiro!

18'. Cruzamento de Bryan Ruiz.... cortou Josué. Foi por pouco que a bola não chegou a Slimani!

17'. O livre de Otávio foi ter directamente aos pés de William , passou o perigo.

15'. O jogo está intenso, ainda que os leões estejam ligeiramente no controlo.

13'. Tentativa de cruzamento de Schelotto... sem perigo.

11'. Sem perigo para a baliza do Guimarães...

10'. O jogo está mais intenso! Livre perigoso a favor do Sporting depois de uma falta de Otavio sobre Bruno César.

8'. Cortou a defesa vimaranense para novo canto.... novo corte.

7'. Canto a favor dos leões.

5'. DEFENDE PATRÍCIO! Uma desatenção da defesa leonina fez com que Licá tivesse a liberdade para chegar à área e rematar forte do lado esquerdo da baliza. Viu o golo negado pelo guarda-redes leonino.

3'. Grande passe de William Carvalho! Era para Gelson, mas Miguel Silva chegou primeiro.

3'. Sem qualquer tipo de perigo para a baliza de Patrício.

2'. O primeiro canto do jogo é a favor da equipa da casa.

Apito inicial

Sai o Vitória

15:30. O Sporting, chega ao jogo desta segunda-feira com um único pensamento: vencer . A equipa de Jorge Jesus chega a Guimarães na liderança do campeonato, mas recebe o Benfica no próximo sábado em Alvalade e se há coisa que não pode acontecer é deixar a liderança em causa, mas em boa verdade o adversário desta noite não vai facilitar a tarefa.

15:00. Seja bem-vindo à transmissão em directo do jogo Vitória de Guimarães x Sporting, partida referente à 24ª jornada Liga NOS 2015/2016 que será disputada no Estádio Dom Afonso Henriques a partir das 20:00 horas. Siga o minuto a minuto do Vitória de Guimarães x Sporting , grátis, em Vavel Portugal.